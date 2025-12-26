سرهنگ نوری: ۳۴۰ نفراتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شدند

️سرهنگ حمید نوری به خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایت عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان اعلام کرد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۰ نفر سارق، ۴۷۷ نفر معتاد متجاهر، ۳۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۶ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۳۴ کیلو و ۴۸۹ گرم انواع مواد مخدر و ۶ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و تعداد ۹۱ دستگاه خودرو و ۳۷ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.



