  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۲

سرهنگ نوری: ۳۴۰ نفراتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شدند

سرهنگ نوری: ۳۴۰ نفراتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شدند

زاهدان - فرمانده انتظامی زاهدان از جمع آوری ۳۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۷۷ نفر معتاد متجاهر در این شهرستان خبر داد.

️سرهنگ حمید نوری به خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایت عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان اعلام کرد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۰ نفر سارق، ۴۷۷ نفر معتاد متجاهر، ۳۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۶ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۳۴ کیلو و ۴۸۹ گرم انواع مواد مخدر و ۶ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و تعداد ۹۱ دستگاه خودرو و ۳۷ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد خبر 6701956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها