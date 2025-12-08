جمع آوری ۲۱۸ نفر اتباع بیگانه در زابل و نیمروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۷ نفر سارق، ۸۹ نفر معتاد متجاهر ،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۱۳۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل بیان کرد: همچنین تعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

همچنین سرهنگ حسین میرصوفی فرمانده انتظامی نیمروز به خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان نیمروز اجرا شد.

فرمانده انتظامی نیمروز ادامه داد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد یک نفر سارق، ۲۴ نفر معتاد متجاهر، ۸۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۳ نفر متهم جرایم مختلف شدند.

وی تصریح کرد: در طول اجرای این طرح دو هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق، یک قبضه سلاح شکاری کشف و تعداد ۷ دستگاه خودرو، ۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن نیز توقیف شدند.