اختصاص ۳۸ هزار میلیارد تومان در سفر دولت چهاردهم به کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائمپناه عصر پنج شنبه به مصوبات سفر دولت چهاردهم به کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و اظهار کرد: در مجموع، اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان برای پروژههای این استان دیده شده است که اولویت نخست، تأمین زیرساختها، بهویژه در بخش راه است و حدود سیزده هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یافته است.
وی در ادامه به سایر بخشها اشاره کرد و افزود: برای بخش نیرو برق حدود ۹ هزار میلیارد تومان، برای آموزش و پرورش یک هزار و صد و ۱۹۰ میلیارد تومان غیر از کمکهای دیگر)، برای بهداشت ۹۸۲ میلیارد تومان و برای فرهنگ و ارشاد نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به برخی پروژههای شاخص، تصریح کرد: از جمله این پروژهها میتوان به تکمیل تقاطع غیر همسطح مهریان، راهسازی و آسفالت مسیر یاسوج-اقلید، روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی، تکمیل آبرسانی به دشتهای امامزاده جعفر و خان احمد و تکمیل خط انتقال آب سد به یاسوج و تکمیل محور پاتاوه به دهدشت اشاره کرد.
وی بر ضرورت پیگیری مصوبات تأکید و بیان کرد: این مصوبات امضا شده و آقای استاندار و معاون عمرانی استان مسئول پیگیری آنها هستند و ما هر شش ماه یک بار پیگیری و رصد میکنیم و انتظار داریم تخصیصها بهموقع انجام شود.
قائم پناه ابراز کرد: اگر هرگونه ایراد یا مشکلی وجود داشته باشد، باید از طریق وزیر مربوطه یا سازمان برنامه به ما منعکس شود تا پیگیری لازم صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی بخش خصوصی نیز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که برای کارهایی مانند سرمایه در گردش یا سرمایهگذاری در محصولات فولادی همچون احداث کارخانه کنسانتره فسفات و تولید بیواتانول سوختی با سرمایهگذاری چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی و اشتغالزایی مستقیم ۲۵۰ نفر در شهرستان باشت، به کار گرفته میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور سپس به نتایج یک نظرسنجی انجامشده در مهرماه میان مردم استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این نظرسنجی، مردم از گازرسانی نسبتاً راضی، اما از وضعیت فضاهای فرهنگی و بیکاری ناراضی هستند که از نظر آنان، سه اقدام مهم رفع بیکاری، حل مشکلات معیشتی و رفع نابرابریهای اقتصادی در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به نگرش مردم نسبت به ظرفیتهای استان، تصریح کرد: ۷۴ درصد معتقدند به ظرفیت معادن توجه کافی نشده، ۴۸ درصد به نفت و گاز، ۶۴ درصد به گردشگری و صنایع دستی، و ۵۶ درصد نیز به کشاورزی و باغداری بیتوجهی شده است، همچنین، ۷۹ درصد احساس نابرابری نسبت به سایر استانها دارند.
قائمپناه به برخی نارضایتیهای عمومی نیز اشاره و بیان کرد: مردم از فیلترینگ ناراضی هستند و این نارضایتی باید حل شود و از سوی دیگر، ۵۲ درصد اثر تحریمها بر مشکلات کشور را قابل توجه میدانند، و در مقابل، ۸۱ درصد پاسخ نظامی ایران به حملات رژیم صهیونیستی را خوب ارزیابی کردهاند و ۷۳ درصد نیز از تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ اخیر راضی بودند.
وی با اشاره به ارزیابی مردم از عملکرد برخی نهادها و مقامات، افزود: ۶۴ درصد از ارائه خدمات ادارات دولتی راضی بودند و میزان محبوبیت رئیس جمهور در استان بر اساس ترکیب گزینههای «زیاد» و «خیلی زیاد» ۵۱ و اثربخشی سفرهای استانی پنجاه و سه درصد ارزیابی شده است، همچنین، ۴۱ درصد تمایل به مهاجرت به استان یا کشور دیگر دارند، درحالی که ۷۳ درصد تمایلی به خروج از کشور ندارند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در مقایسه با نتایج ملی نیز گفت: رضایت از وزارت کشور، علوم و صداوسیما در این استان نزدیک به میانگین کشوری است،
