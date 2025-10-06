به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه دوشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اهل کلنگ‌زنی نیستیم و نباید مردم ناامید شوند؛ لذا هر آنچه در توان داریم باید محقق کنیم.

وی افزود: باید با تلاش، همت، نوآوری و خلاقیت، ایران اسلامی را روزبه‌روز قوی‌تر کنیم و مسیر پیشرفت را با کار جهادی ادامه دهیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیگیری وعده‌های سفر رئیس‌جمهور هدف اصلی سفر من به خراسان شمالی است تا با بررسی میدانی، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات استان ارائه شود.

قائم‌پناه با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور گفت: در این سفر، ۸ همت اعتبار در قالب ۴۶ مصوبه به تصویب رسیده که شامل ۶۱۵۲ همت در اختیار سازمان برنامه و بودجه، ۷۹۳ میلیارد تومان سهم خراسان شمالی، ۶ همت سهم دستگاه‌های اجرایی و ۲۰ همت برای تسهیلات است؛ تاکنون ۴۵ درصد این منابع تحقق یافته و باید تا دو سال آینده جذب شوند.

وی تأکید کرد: صد درصد مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان باید در بازه زمانی تعیین‌شده اجرایی شود و در این مسیر هیچ توجیهی از مدیران پذیرفته نیست.

قائم‌پناه درباره تعهدات وزارتخانه‌ها گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در پروژه‌هایی مانند تکمیل ۲۰ کیلومتر از باند دوم بزرگراه بهشهر–گرگان–بجنورد–شیروان و قوچان، راه‌های اصلی جاجرم–میامی و بجنورد–سنخواست و احداث راه‌های روستایی رضایت‌بخش است.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، بهداشت، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، معاونت علمی و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و نفت باید با جدیت تعهدات خود را اجرا کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، خرید منزل برای کودکان بی‌سرپرست مرکز «ثریا» را مسرت‌بخش‌ترین خبر سفر رئیس‌جمهور به استان عنوان کرد.

قائم‌پناه افزود: از میان ۱۹۱۱ طرح اقتصادی مصوب در سفر رئیس‌جمهور، ۱۰۶ طرح در حال بررسی و ۷ طرح با پرداخت تسهیلات اجرا شده است؛ با این حال ۳۵ طرح به ارزش ۱۱۲۰ میلیارد تومان انصراف داده‌اند.

وی گفت: تاکنون ۴.۸ همت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده و باید برای تخصیص کامل منابع، راهکارهای لازم اتخاذ شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به معرفی ۸ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۸۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان افزود: از این میان، ۶ طرح در حال اجرا است و باید روند جذب سرمایه‌گذاران سرعت بگیرد.

وی موضوع پسماند را از اولویت‌های مهم مدیریت شهری دانست و گفت: شهرداران باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موضوع زباله را جدی بگیرند؛ چرا که بازیافت پسماند می‌تواند به ثروت و اشتغال تبدیل شود.

قائم‌پناه در پایان اظهار کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد از دستور کارهای دولت است؛ به این معنا که کارمندی که بیشترین تلاش را در دستگاه اجرایی دارد، باید بیشترین میزان حقوق را دریافت کنند.