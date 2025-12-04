به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم با اشاره به وضعیت نامناسب محورهای دندی، زنجان – نیکپی و زنجان – سلطانیه اظهار کرد: این مسیرها به دلیل تصادفات متعدد و فوتیهای بالا نیازمند بازسازی فوری هستند.
وی افزود: تکمیل سهراهی منجیل و محور کلور – درام از مطالبات دیرینه مردم استان است و قول ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تعویض ۱۵ کیلومتر مسیر باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه آزادراههای زنجان – قزوین و زنجان – تبریز با مشکل روکش آسفالت و روشنایی مواجه هستند، افزود: دهها روستای استان همچنان جاده خاکی دارند و نیازمند توجه جدی وزارت راه و شهرسازی هستند.
محمدی مشکلات نهضت ملی مسکن را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: پروژههایی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شدهاند باید در برنامه هفتم توسعه از معافیت بیمهای بهرهمند شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم خواستار باز شدن دوباره سامانه ثبتنام مسکن ملی و تأمین تنخواه پروژههای مختلف از جمله گلشهر شد و گفت: دهکهای پایین توان پرداخت اقساط مسکن ملی را ندارند و این موضوع هدف دولت برای تأمین مسکن اقشار ضعیف را با دشواری روبهرو کرده است.
محمدی به وضعیت تعاونیهای مسکن نیز اشاره کرد و افزود: بیش از سه دهه از بلاتکلیفی این تعاونیها میگذرد و باید در شورای عالی شهرسازی بدون نوبت تعیینتکلیف شوند.
وی تعداد ایثارگران فاقد مسکن در استان را سه هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و خواستار اجرای ماده ۷ قانون خدماترسانی به ایثارگران شد.
طرح جامع ابهر نیازمند بازنگری است
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح طرح جامع شهری ابهر اظهار کرد: این طرح که مربوط به سال ۱۳۷۵ است پاسخگوی نیازهای امروز مردم نیست و باید بازنگری شود.
منصور علیمردانی با اشاره به کلنگزنی پروژه ۲۱ کیلومتری تاکستان – سلطانیه گفت: این مسیر تنها راه جایگزین تهران به شمالغرب کشور است و واحدهای تولیدی متعددی در حاشیه آن قرار دارند.
وی همچنین بر فعالسازی مجدد ایستگاه راهآهن خرم، ساماندهی سکونتهای غیررسمی، تأمین زمین برای مسکن ایثارگران و رفع کمبود مدارس تأکید کرد و خواستار افزایش سهم اعتبار بازآفرینی شهری برای سه شهرستان حوزه انتخابیه شد.
