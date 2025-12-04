ایروانی: اقدامات قهرآمیز یکجانبه نقض حقوق بشر و حق توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی امروز (پنجشنبه به وقت محلی) در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل، تصریح کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله چالش‌های هولناکی هستند که نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد، علی‌الخصوص برابری حاکمیتی و عدم‌مداخله را تشکیل می‌دهند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، افزود: این اقدامات غیرقانونی همچنین ناقض حقوق بشر از جمله حق توسعه بوده و تحقق آنها را مختل می‌سازند و در نتیجه، بهره‌مندی جامع از حقوق بشر را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ایروانی اضافه کرد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره نسبت به آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر روابط بین‌الملل، تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها ابراز نگرانی کرده، این‌گونه اقدامات غیرقانونی را مردود شمرده و نسبت به آنها اعتراض کرده است.

سفیر ایران در سازمان ملل، ادامه داد: تشدید بی‌سابقه و نگران‌کننده دامنه و شدت ترویج، اعمال و اجرای چنین اقدامات غیرقانونی موجب سختی‌های شدید اقتصادی و رنج‌های انسانی شده و بسیاری از کشورهای مستقل را از حقوق بنیادین و سلب‌ناشدنی خود از جمله حق توسعه، محروم ساخته است.

ایروانی تاکید کرد: این اقدامات، پیش و بیش از هر چیز، زندگی روزمره غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و هزینه‌های انسانی سنگین، نامتناسب و بی تمایزی را بر کل جمعیت آسیب‌دیده از جمله زنان، کودکان و سالمندان تحمیل می‌کند.

وی یادآور شد: این اقدامات غیرقانونی همچنین آثار انسانی جدی به‌جا می‌گذارند از جمله با ایجاد مانع در دسترسی جمعیت‌های آسیب‌دیده به دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام اساسی؛ آثاری که در شرایط اضطراری بهداشتی تشدید می‌شوند، چنانکه رنج‌های انسانی مشاهده‌شده در دوران همه‌گیری کرونا به‌خوبی نشان داد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، گفت: بدیهی است که اقدامات قهرآمیز یکجانبه، شرایط فاجعه‌بار زندگی را بر تمامی جمعیت کشورهای هدف تحمیل می‌کنند و در حکم جنایات علیه بشریت به‌شمار می‌روند.

سفیر ایران در سازمان ملل، افزود: اینها تنها بخشی از موارد نقض حقوق بین‌الملل و بخشی از تهدیدات سهمگینی هستند که اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. این نشست نقشی حیاتی به‌عنوان بستری برای افزایش هرچه بیشتر آگاهی نسبت به آثار زیان‌بار اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر جمعیت‌های هدف ایفا می‌کند.

وی تاکید کرد: ما به تلاش‌های خود برای مقابله با این اقدامات غیرقانونی ادامه خواهیم داد تا در میان دیگر اهداف، مقاصد و اصول منشور ملل متحد را پاس بداریم و همکاری‌های بین‌المللی را بر پایه حقوق بین‌الملل، نه اجبار یا ارعاب، تقویت کنیم.

سفیر ایران در سازمان ملل از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا نسبت به انتصاب «مشاور ویژه در امور اقدامات قهرآمیز یکجانبه» اقدام کند.