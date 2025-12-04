به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که نشست کمیته نظارت بر آتش بس با حضور سیمون کرم نماینده این کشور راه را برای برگزاری نشست‌های بعدی در ۱۹ دسامبر باز کرد.

وی اضافه کرد: باید زبان مذاکره به جای زبان جنگ جایگزین شود. در زمان دستیابی به توافق با اسرائیل از حاکمیت لبنان چشم پوشی نخواهیم کرد.

عون همچنین نشست کمیته نظارت بر آتش بس را مثبت ارزیابی کرد.

وزیر اطلاع رسانی لبنان نیز گفت: مذاکرات با تل آویو بر عقب نشینی از نقاط اشغالی لبنان و ترسیم مرزها و بازگرداندن اسرا تمرکز دارد.

ریاست جمهوری لبنان روز گذشته کمی قبل از جلسه کمیته ناظر بر اجرای آتش بس در رأس الناقوره، سیمون کرم، وکیل لبنانی و سفیر سابق این کشور در آمریکا را به عنوان رئیس هیئت لبنان در جلسات این کمیته منصوب کرد.

منابع آگاه لبنانی گزارش دادند که جلسه دیروز در رأس الناقوره بیش از ۳ ساعت طول کشید و همه شرکت کنندگان در یک اتاق بودند. بخش اول این جلسه با حضور سه افسر ارتش لبنان که در جلسات قبلی نیز حضور داشتند برگزار شد و نمایندگان ارتش صهیونیستی هم در آن شرکت داشتند.

این منابع تاکید کردند که در بخش دوم، افسران جلسه را ترک کردند و سیمون کرم، رئیس هیئت لبنان، یوری رسنیک، مدیر ارشد سیاست خارجی شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که ریاست هیئت این رژیم را بر عهده داشت، جوزف کلرفیلد، ژنرال آمریکایی و رئیس کمیته ناظر بر اجرای آتش بس به همراه معاون فرانسوی وی و نیز فرمانده یونیفل در جلسه ماندند.

در حالی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی سعی داشتند این جلسه را در چارچوب گام‌های عادی سازی لبنان با تل‌آویو تفسیر کنند، اما منابع لبنانی گزارش دادند که هیئت این کشور به اصل عدم مذاکره مستقیم با دشمن پایبند بود.