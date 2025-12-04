هیئت لبنانی: با اسرائیل مستقیما مذاکره نمی کنیم

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، ریاست جمهوری لبنان روز گذشته کمی قبل از جلسه کمیته ناظر بر اجرای آتش بس در رأس الناقوره، سیمون کرم، وکیل لبنانی و سفیر سابق این کشور در آمریکا را به عنوان رئیس هیئت لبنان در جلسات این کمیته منصوب کرد.

منابع آگاه لبنانی گزارش دادند که جلسه دیروز در رأس الناقوره بیش از ۳ ساعت طول کشید و همه شرکت کنندگان در یک اتاق بودند. بخش اول این جلسه با حضور سه افسر ارتش لبنان که در جلسات قبلی نیز حضور داشتند برگزار شد و نمایندگان ارتش صهیونیستی هم در آن شرکت داشتند.

این منابع تاکید کردند که در بخش دوم، افسران جلسه را ترک کردند و سیمون کرم، رئیس هیئت لبنان، یوری رسنیک، مدیر ارشد سیاست خارجی شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که ریاست هیئت این رژیم را بر عهده داشت، جوزف کلرفیلد، ژنرال آمریکایی و رئیس کمیته ناظر بر اجرای آتش بس به همراه معاون فرانسوی وی و نیز فرمانده یونیفل در جلسه ماندند.

در حالی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی سعی داشتند این جلسه را در چارچوب گام‌های عادی سازی لبنان با تل‌آویو تفسیر کنند، اما منابع لبنانی گزارش دادند که هیئت این کشور به اصل عدم مذاکره مستقیم با دشمن پایبند بود.

منابع مذکور گفتند: همچنین حضور یک شخصیت غیرنظامی یعنی سیمون کرم در هیئت لبنان، مسئله تعجب برانگیز و غیرمنتظره‌ای نیست؛ زیرا از اکتبر گذشته مقامات آمریکایی، از توافق مقامات لبنانی برای حضور غیرنظامیان در هیئت این کشور و گسترش کار کمیته ناظر بر اجرای آتش بس به موارد فنی مانند آزادی اسرای لبنانی و تعیین مرزها خبر داده بودند.

سفارت آمریکا در بیروت دیروز بعد از پایان این جلسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حضور غیرنظامیان در کمیته مکانیسم (ناظر بر اجرای آتش بس)، بیانگر پایبندی این کمیته به تسهیل گفتگوهای سیاسی و نظامی در راستای رسیدن به امنیت، صلح و ثبات پایدار است. همچنین کار این کمیته علاوه بر گفتگوی نظامی، بر گفتگوی پایدار غیرنظامی هم متمرکز می‌شود.

در این میان نواف سلام، نخست وزیر لبنان اعلام کرد که بیروت در مذاکرات صلح با تل‌آویو مشارکت ندارد و هر صحبتی درباره عادی‌سازی روابط وابسته به یک روند جامع صلح است.

در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر ادعا کرد که «این جلسه منجر به توافق برای تدوین ایده‌هایی برای افزایش همکاری اقتصادی بین لبنان و اسرائیل پس از خلع سلاح حزب‌الله شد».

در واکنش به این ادعاهای نتانیاهو، یک منبع برجسته لبنانی در گفتگو با روزنامه الجمهوریه، ضمن محکوم کردن این ادعاها گفت که هیچ گونه مذاکره مستقیم سیاسی یا اقتصادی یا گامی به سمت عادی‌سازی روابط با تل آویو در جلسه کمیته مکانیسم انجام نشده و تعیین یک رئیس غیرنظامی برای هیئت لبنان به معنای تن دادن به خواسته‌های صهیونیست‌ها نیست.

این منبع همچنین تاکید کرد که هرگونه حضور لبنان در این کمیته و جلسات آن در چارچوب توافق آتش بس و سازوکارهای آن بوده و فراتر از آن نمی‌رود.