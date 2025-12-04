به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان در ردههای پایه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و ووشوکاران استان قم با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز، عملکردی چشمگیر و قابلتوجه از خود بر جای گذاشتند.
در بخش تالو رده نونهالان، سارا جانقلی با کسب مدال طلای تایچیجین و نقره تایچیچوان یکی از موفقترین چهرههای کاروان قم بود.
همچنین پرمیس اسمعیلی با درخشش در فرم گوئنشو مدال طلا را از آن خود کرد و ویانا زلفیگل نیز در فرم چیانگشو به مدال نقره دست یافت.
در ادامه این رقابتها، سارینا علیمحمدی در جینشو و دنیز فیضآبادی در تایچیچوان موفق به کسب مدال برنز شدند.
در رده جوانان و در بخش تالو، سارا حاجیمرادی در فرم چانگچوان صاحب مدال نقره شد و نیایش قمری نیز مدال برنز فرم ننگوئن را به مجموع افتخارات قم افزود.
در بخش ساندا نیز پرنیا حسننژاد در وزن ۵۲ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد تا جمع مدالهای استان قم به عدد ۹ برسد.
با توجه به نتایج این دوره، نفرات برتر از سیام آذر تا دوم دیماه در اردوی انتخابی تیم ملی ردههای پایه حضور مییابند تا پس از ارزیابی نهایی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در کشور چین آماده شوند.
هیأت ووشوی استان قم این موفقیت را حاصل تلاش پیوسته ورزشکاران، همراهی خانوادهها و هدایت مربیان دانست.
در این میان، زحمات مربیان تیم شامل بتولالسادات رفیعیپور، معصومه شفائیسنا و فاطمه غفوری مورد قدردانی قرار گرفت.
قم- در رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان در ردههای سنی نونهالان و جوانان دختران قمی موفق به کسب ۹ مدال رنگارنگ شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان در ردههای پایه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و ووشوکاران استان قم با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز، عملکردی چشمگیر و قابلتوجه از خود بر جای گذاشتند.
نظر شما