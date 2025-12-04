  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

وزیر راه و شهرسازی از خطوط تولید واگن سازی در زنجان بازدید کرد

زنجان- وزیر راه و شهرسازی، در سفر یک‌روزه به استان زنجان از مجموعه تولیدی انواع واگن در شهرستان ابهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق از خطوط تولید واگن سازی در زنجان با حضور در سالن‌های ساخت بوژی، واگن باری، واگن‌های مترو، ریل‌باس و سالن رنگ، در جریان روند تولید و ظرفیت‌های فنی این واحد صنعتی قرار گرفت و توضیحات کارشناسی درباره وضعیت خطوط تولید ارائه شد.

این شرکت فعال در طراحی بدنه، ساخت بوژی و تولید انواع واگن، شامل واحد تولیدی در ابهر و یک مرکز نگه‌داری و تعمیرات است.

 این شرکت با استفاده از دانش فنی داخلی و انتقال فناوری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی، محصولات ریلی شامل قطارهای مترو، واگن‌های باری و مسافری و بوژی‌های تخصصی را طراحی و تولید می‌کند.

در این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی شرکت در حوزه ساخت ناوگان ریلی، استانداردهای مورد استفاده، فرآیندهای مهندسی، و امکان تأمین نیازهای حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری تشریح شد. 

همچنین مدیران فنی شرکت گزارشی از وضعیت پروژه‌های جاری و قابلیت‌های توسعه خطوط تولید ارائه کردند.

