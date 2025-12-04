شکست تازه اسرائیل در غزه؛ کشته شدن ابو شباب و برخی معاونانش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد: احتمالاً نیروهای مقاومت فلسطین در منطقه تحت کنترل ابو شباب نفوذ کرده و او را هدف قرار داده‌اند.

نیروی «رادع» وابسته به امنیت مقاومت در غزه تصویری از ابو شباب با این پیام منتشر کرد: «همان‌طور که گفتیم، اسرائیل نمی‌تواند تو را نجات دهد».

همچنین رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که بسیاری از مسئولان امنیتی اسرائیل مخالف تشکیل شبه نظامیان مزدور در غزه بودند، زیرا سرنوشت آن‌ها شکست و نابودی است و تجربه جنوب لبنان همچنان پیش چشم همه قرار دارد.

رادیو ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کرد که «غسان الدهینی»، معاون ابوشباب که امروز کشته شد، در شرق رفح زخمی و برای درمان به بیمارستان سوروکا منتقل شده است.

پیشتر شبه نظامیان وابسته به رژیم صهیونیستی موسوم به «نیروهای مردمی» کشته شدن سرکرده خود، یاسر ابو شباب را تأیید کردند.

ابو شباب پیش‌تر با «جرد کوشنر»، فرستاده آمریکا دیدار و درباره نقش نیروهایش در مناطق خارج از کنترل حماس گفت‌وگو کرده بود.

او سابقه زندان شدن در غزه به اتهام سرقت و مواد مخدر را داشت و پس از آغاز تجاوزات سال ۲۰۲۳ با حمایت اسرائیل از زندان گریخت و عناصر مزدور را رهبری کرد.

رسانه‌های اسرائیلی اعتراف کردند که رژیم صهیونیستی سلاح‌هایی در اختیار این گروه‌ها قرار داده بود، اما بسیاری از آن‌ها به دست مقاومت افتاد و علیه اشغالگران استفاده شد.

این حادثه نشان می‌دهد سیاست رژیم اسرائیل برای ایجاد گروه‌های مزدور در غزه شکست خورده و حتی حمایت نظامی و سیاسی آمریکا نیز نتوانسته مانع فروپاشی این پروژه شود.

مقاومت فلسطین بار دیگر ثابت کرد که اشغالگران قادر به حفظ مزدوران خود نیستند و نقض آتش‌بس و ادامه تجاوزات تنها به افزایش شکست‌های اسرائیل منجر می‌شود.