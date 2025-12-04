به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی به مناسبت سالروز وفات بانوی بزرگوار حضرت ام البنین سلام الله علیها تاکید کرد: این روز، به حق روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است؛ زنانی که با صبر، پایداری، شجاعت و ایمان، ستون‌های استوار خانواده و جامعه اسلام را بنا نهاده‌اند.

متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز وفات بانوی بزرگوار حضرت ام البنین سلام الله علیها که عمر شریف خود را در مسیر ولایت، ایثار، استقامت و تربیت فرزندان مجاهد و شهید به مانند قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام، الگوی وفاداری و فداکاری در خیمه ولایت و در رکاب امامت و امام بر حق نمود، یادآور جایگاه رفیع مادران و همسران شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی و مقاومت است.

این روز، به حق روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته است؛ زنانی که با صبر، پایداری، شجاعت و ایمان، ستون‌های استوار خانواده و جامعه اسلام را بنا نهاده‌اند.

مادران و همسران شهدا، با اقتدا به حضرت ام البنین (س)، در سخت‌ترین شرایط، با مقاومت و ایستادگی، نه تنها یاد و راه شهدا را زنده نگه داشته‌اند، بلکه با روشنگری، تبیین حقایق و حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و دیگر نیازهای انقلاب و کشور، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده جامعه فراهم ساخته‌اند.

آنان با صبر و بصیرت، به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، «پرچمداران حقیقی فرهنگ ایثار و شهادت» هستند و نقش بی بدیلشان در استمرار شکوهمند روحیه جهاد و مقاومت در متن جامعه، سرمایه‌ای عظیم برای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

اینجانب با گرامیداشت ۱۳ جمادی الثانی، وفات جانسوز حضرت ام البنین علیهاالسلام، همسر با وفای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مادر گرانقدر علمدار کربلا و تکریم مقام مادران و همسران شهدا، از خداوند متعال دوام عزت، توفیق و سربلندی آنان را مسئلت دارم.



سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی