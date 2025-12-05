۵ کشته و زخمی در درگیری های لیبی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع لیبیایی از کشته و زخمی شدن پنج نفر در درگیری های غرب طرابلس خبر دادند.

این منابع بیان کردند که در درگیری های مسلحانه در الزاویه در غرب طرابلس دو نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه لیبیا الحدث گزارش داد که منابع بیمارستانی از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر درگیری های مسلحانه در شهر الزاویه خبر دادند.

همزمان مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی لیبی نیز از زخمی شدن یک نفر در درگیری های شهر الزاویه خبر داد.

گفتنی است که سالها، درگیری و بی‌ثباتی، زیرساخت‌های لیبی را نابود کرده، اقتصادش را تحت الشعاع قرار داده و آن را به مأمنی برای گروه های مسلح مبدل ساخته است.

لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض‌های ضدحکومتی را در سال ۲۰۱۱ با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. ۱۴ سال پس از مرگ معمر قذافی، وضعیت لیبی همچنان به عنوان تجربه و عبرتی برای دیگر کشورها مطرح است.