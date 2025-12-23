سه روز عزای عمومی در لیبی بعد از کشته شدن رئیس ستاد کل ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، اعلام عزای عمومی سه روزه در لیبی پس از آن صورت گرفت که عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه‌ای خبر درگذشت محمد علی الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی، محمد العصاوی دیاب (مشاور رئیس ستاد)، سپهبد الفیتوری غریبیل، رئیس ستاد نیروهای زمینی، سرتیپ محمود القطیوی رئیس سازمان صنایع نظامی و محمد عمر احمد محجوب، عکاس دفتر رسانه‌ای ستاد کل ارتش را تأیید کرد.

الدبیبه اعلام کرد که طی سه روز عزای عمومی، پرچم‌ها در تمامی نهادهای دولتی نیمه‌افراشته خواهد شد و مراسم رسمی و جشن‌ها لغو می‌شود.

نخست‌وزیر دولت موقت لیبی همچنین وزارت دفاع را مأمور اعزام هیئتی رسمی به آنکارا برای بررسی ابعاد حادثه و هماهنگی مستقیم با مقامات ترکیه کرد تا تحقیقات تکمیل و اقدامات لازم انجام شود.

ولید اللافی، وزیر دولت لیبی در امور ارتباطات و سیاست نیز به شبکه الجزیره گفت که مقامات ترکیه لاشه هواپیما و اجساد سرنشینان را یافته‌اند.

وی افزود که شواهد اولیه نشان می‌دهد علت سقوط، نقص فنی بوده است.

به گفته او، الحداد به دعوت همتای ترک خود در مأموریتی رسمی در آنکارا حضور داشت و دولت لیبی نیز کمیته بحران تشکیل داده است.

از سوی دیگر، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد دادستانی آنکارا تحقیقات فوری درباره سقوط هواپیمای لیبی آغاز کرده و چهار دادستان تحت نظارت معاون دادستان کل مأمور رسیدگی به پرونده شده‌اند.

وی تأکید کرد که تحقیقات با نهایت دقت و از تمامی جوانب در حال انجام است.

علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه نیز پیش‌تر خبر داد که نیروهای ژاندارمری لاشه هواپیما را در نزدیک روستای «کسیک کاواک» در منطقه هیمنه، حدود دو کیلومتری جنوب آنکارا یافته‌اند.

این هواپیما عصر سه‌شنبه از فرودگاه «اسن‌بوگا» آنکارا به مقصد طرابلس پرواز کرده بود اما پس از درخواست فرود اضطراری ارتباط آن قطع شد.

گزارش‌ها حاکی است که هواپیما پس از پرواز دچار نقص برق شد و پیام اضطراری ارسال کرد، اما پیش از فرود اضطراری از صفحه رادار ناپدید شد.

وزارت دفاع ترکیه نیز پیش‌تر دیدار رسمی الحداد با همتای ترک و شماری از فرماندهان نظامی در آنکارا را تأیید کرده بود.