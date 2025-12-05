پیش بینی وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان در روز جمعه ۱۴ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ جمعه چهاردهم آذر ماه ۱۴۰۴؛ امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی در غالب نقاط استان بویژه در سواحل و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

امروز در مناطقی از استان بویژه سواحل و جزایر خلیج فارس و ارتفاعات، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تندباد لحظه‌ای گاهی تگرگ پیش بینی می‌شود. در مناطقی که شرایط بارشی مناسب نباشد وزش باد شدید، خیزش گردوخاک همراه با کاهش دید افقی و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.

در مناطق دریایی استان وزش باد جنوب شرقی مورد انتظار است و با توجه به تمرکز بیشتر فعالیت سامانه بارشی در مناطق دریایی استان، در برخی ساعات رگبار نسبتاً شدید باران، کاهش موقت دید افقی و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

توصیه می‌شود:

۱- از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

۲- تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناورها صورت بپذیرد.

سامانه بارشی تا ساعاتی از یکشنبه ۱۶ آذر ماه در مناطق دریایی استان فعالیت خواهد داشت.

به لحاظ دمایی به تدریج از شنبه دمای کمینه در استان روند کاهشی خواهد داشت.