صابری: هوای آذربایجان غربی برفی می شود؛ تداوم بارشها تا پایان هفته

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو از روز یکشنبه شاهد بارش برف و باران تا پایان هفته آینده در استان خواهیم بود.
وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی افزود: با ورود این سامانه بارشی بیشتر مناطق استان به خصوص در مناطق مرکزی و جنوبی استان، با توجه به شدت بارندگیها، با آب گرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، لغزندگی و کاهش دید در جادهها و همچنین کولاک برف و مه گرفتگی در گردنهها و جادههای کوهستانی مواجه خواهیم بود.
صابری با بیان اینکه این سامانه بارشی کل مناطق استان را در بر میگیرد، گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت در این راستا لزوم آمادگی مدیریت بحران در شهرها ضروری است.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها، لغزندگی در جادههای مواصلاتی و کولاک برف و کاهش دید افقی را از اثرات این سامانه بارشی عنوان کرد.
وی بر لزوم آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی تاکید کرد.
