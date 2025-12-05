گل محمدی: خروج منابع ژنتیکی زنده از کشور ممنوع است

غلامرضا گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگترین باغ گیاهشناسی کشور با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار در پیکانشهر تهران قرار دارد که چهار هزار گونه گیاهی در آن نگهداری میشود، اما باغات استانی نیز نقش مهمی در حفاظت منابع ژنتیکی دارند.
وی افزود: برخی باغهای گیاهشناسی فقط برای حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی در سطح ملی و استانی فعالیت میکنند و برخی دیگر دارای دو کارکرد هستند؛ حفاظت منابع ژنتیکی و انجام تحقیقات باغبانی. باغ گیاهشناسی لاهیجان نیز از باغات دومنظوره به شمار میرود.
رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی با اشاره به ظرفیت باغ لاهیجان گفت: در این باغ بیش از هزار ژنوتیپ و گونه گیاهی نگهداری میشود و همچنین مرکز تحقیقات گیاهان زینتی و ایستگاه ارزیابی و سازگاری ارقام جدید از جمله تمشک و بلوبری در آن فعال است اخیراً نیز یک رقم جدید بلوبری معرفی کردهایم.
گلمحمدی اضافه کرد: رقم گردوی پیکانمال و سایر ارقام زینتی نیز در این مرکز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهاند.
وی درباره اعتبارات تحقیقاتی این سازمان گفت: بودجه تحقیقاتی ما از محل اعتبارات عمومی تأمین میشود و سهم زیادی از آن نیز صرف حقوق و مزایا است، اما با این وجود حداقل بیش از دو هزار میلیارد تومان (دو همت) برای اجرای طرحهای تحقیقاتی هزینه میکنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جهتگیری سازمان از تحقیقات صرفاً دانشگاهی به سمت تحقیقات کاربردی و حل مسئله تغییر یافته است، تصریح کرد: از همه ظرفیتها شامل بخش خصوصی، دانشگاهها و پژوهشگران داخل سازمان برای تحقیقات توسعهمحور استفاده میکنیم.
وی درباره حفاظت ژنتیکی افزود: سازمان تحقیقات بیش از ۸۰۰۰ گونه گیاهی شناساییشده را در کشور پایش میکند و بزرگترین هرباریوم کشور با قدمتی بیش از ۸۰ سال و ۳۰ هزار نمونه گیاهی در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی نگهداری میشود همچنین بیش از ۱۰ هرباریوم فعال در کشور وظیفه حفاظت و آموزش را برعهده دارند.
گلمحمدی با تأکید بر اینکه خروج منابع ژنتیکی زنده از کشور ممنوع است گفت: صادرات هیچگونه منبع ژنتیکی بدون مجوز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی امکانپذیر نیست. واردات ارقام گیاهی نیز تابع نیاز و مجوزهای قانونی است.
وی در پایان از پیگیری ایجاد نهمین باغ گیاهشناسی ایران در سلمانشهر خبر داد و گفت: این باغ نقش مهمی در توسعه تحقیقات گیاهی شمال کشور خواهد داشت.
