به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ تور رسانهای جشنواره گلهای داوودی و نشست خبری مدیریت ضایعات بخش کشاورزی با حضور غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل باغ گیاهشناسی برگزار شد.
علی علیزاده، رئیس مؤسسه تحقیقات، جنگلها و مراتع کشور گفت: این مؤسسه بازوی علمی فعالیت اجرایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) است. عمده فعالیت سازمان منابع طبیعی، شناخت و حفاظت از منابع طبیعی، احیا و توسعه منابع طبیعی و بهرهبرداری از منابع طبیعی است. همین رسالت هم در مؤسسه تحقیقات، جنگلها و مراتع کشور دنبال میشود.
وی افزود: تمام ۷۰۰ طرح و پروژههای تحقیقاتی این مؤسسه ذیل همین فعالیتها است.
وی ادامه داد: ما در کشور حدود ۸ هزار گونه گیاهی داریم که آنها توسط محققان و گیاهشناسان شناسایی و در ۱۸۵ جلد کتاب تحت عنوان فلور ایران تألیف شده است.
این مسئول دولتی عنوان کرد: بیش از ۴ دهه است طرحها و تحقیقات برای شناسایی و جمعآوری این گونهها در حال پیگیری است.
وی به راهاندازی بزرگترین هرباریوم با نام هرباریوم مرکزی اشاره کرد و گفت: ۱۹۰ هزار نمونه گونه گیاهی را در خود جا داده است که ۳۰ هزار گونه گیاهان بی گل و ۱۶۰ هزار گونه گیاهان گلدار است.
علیزاده با بیان اینکه ۴ هزار گونه از ۸ هزار گونه گیاهان موجود در کشور در ۲۲ رویشگاه باغ گیاهشناسی نگهداری میشود، اظهار کرد: از این ۴ هزار گونه ۱۳۰۰ گونه گیاهان بومی که از این عدد ۱۰۳ گونه کاملاً انحصاری ایران است که در کشورهای دیگر وجود ندارد. همچنین ۲۷۰۰ گونه هم غیربومی و خارجی است که در باغ گیاهشناسی ایران نگهداری میشوند.
وی گفت: در کنار این باغ، ۶ باغ اقماری گونهها را با توجه به جغرافیا و شرایط اقلیمی در حال حفاظت هستند. به عنوان مثال، در باغ اقماری یزد و کاشان گونههای سازگار با شوری و کویری نگهداری میشوند.
علیزاده با اشاره به موضوع بهرهبرداری در حوزه گیاهان، به ارقام اصلاح شده در این مؤسسه پرداخت و گفت: در این راستا ۴ رقم صنوبر برای زراعت چوب، ۲ رقم گل محمدی، ۲ رقم اسپرس که یک نوع علوفه است، ۲ رقم آویشن در حوزه گیاهان دارویی و… به متولیان امر معرفی شده است.
ساختمانسازی در جوار باغ و کمبود آب
علیزاده با بیان اینکه مساحت باغ گیاهشناسی ایران ۱۵۰ هکتار است که از کمبود آب رنج میبرد، ادامه داد: اگر بخواهیم از این باغ استاندارد گیاهشناسی نگهداری کنیم به آب کافی نیاز است. در حال حاضر درختان باغ از تشنگی رنج میبرند.
وی اضافه کرد: در این خشکسالی بخشی از درختان در حال خشک شدن هستند. قسمتی مربوط به تغییر اقلیم بوده و بخشی هم به بلندمرتبه سازی در ضلع شمالی باغ و مراتع برمیگردد.
وی یادآور شد: این عرصهها محل بارندگی بوده و آب از این عرصهها به سمت پاییندست نفوذ میکردند که متأسفانه در حال حاضر تبدیل به ساختمان، آسفالت و جدول شده است. باران نمیآید و اگر بیاید به شکل سیلاب وارد رودخانه شده و از منطقه خارج میشود.
رئیس مؤسسه تحقیقات، جنگلها و مراتع کشور با اشاره به توافق نامه این مؤسسه با شرکت آب و فاضلاب تهران، اعلام کرد: قرار است یک تصفیهخانه با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت آب و فاضلاب تهران راهاندازی شود و به شرط تحقق آن، آب تصفیه شده رایگان و دائمی برای آبیاری باغ گیاهشناسی ایران تضمین شده تأمین خواهد بود.
نظر شما