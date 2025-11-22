  1. اقتصاد
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

خزان باغ گیاه‌شناسی ایران با بلندمرتبه سازی جوار آن

یک مسئول دولتی با اشاره به خشک شدن درختان باغ گیاه‌شناسی گفت: بخشی از این خشکی در باغ به بلندمرتبه سازی درضلع شمالی آن برمی‌گردد که با ساختمان‌سازی در مراتع، آب را به شکل سیلاب خارج می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ تور رسانه‌ای جشنواره گل‌های داوودی و نشست خبری مدیریت ضایعات بخش کشاورزی با حضور غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل باغ گیاه‌شناسی برگزار شد.

علی علیزاده، رئیس مؤسسه تحقیقات، جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: این مؤسسه بازوی علمی فعالیت اجرایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) است. عمده فعالیت سازمان منابع طبیعی، شناخت و حفاظت از منابع طبیعی، احیا و توسعه منابع طبیعی و بهره‌برداری از منابع طبیعی است. همین رسالت هم در مؤسسه تحقیقات، جنگل‌ها و مراتع کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: تمام ۷۰۰ طرح و پروژه‌های تحقیقاتی این مؤسسه ذیل همین فعالیت‌ها است.

وی ادامه داد: ما در کشور حدود ۸ هزار گونه گیاهی داریم که آنها توسط محققان و گیاه‌شناسان شناسایی و در ۱۸۵ جلد کتاب تحت عنوان فلور ایران تألیف شده است.

این مسئول دولتی عنوان کرد: بیش از ۴ دهه است طرح‌ها و تحقیقات برای شناسایی و جمع‌آوری این گونه‌ها در حال پیگیری است.

وی به راه‌اندازی بزرگترین هرباریوم با نام هرباریوم مرکزی اشاره کرد و گفت: ۱۹۰ هزار نمونه گونه گیاهی را در خود جا داده است که ۳۰ هزار گونه گیاهان بی گل و ۱۶۰ هزار گونه گیاهان گل‌دار است.

علیزاده با بیان اینکه ۴ هزار گونه از ۸ هزار گونه گیاهان موجود در کشور در ۲۲ رویشگاه باغ گیاه‌شناسی نگهداری می‌شود، اظهار کرد: از این ۴ هزار گونه ۱۳۰۰ گونه گیاهان بومی که از این عدد ۱۰۳ گونه کاملاً انحصاری ایران است که در کشورهای دیگر وجود ندارد. همچنین ۲۷۰۰ گونه هم غیربومی و خارجی است که در باغ گیاه‌شناسی ایران نگهداری می‌شوند.

وی گفت: در کنار این باغ، ۶ باغ اقماری گونه‌ها را با توجه به جغرافیا و شرایط اقلیمی در حال حفاظت هستند. به عنوان مثال، در باغ اقماری یزد و کاشان گونه‌های سازگار با شوری و کویری نگهداری می‌شوند.

علیزاده با اشاره به موضوع بهره‌برداری در حوزه گیاهان، به ارقام اصلاح شده در این مؤسسه پرداخت و گفت: در این راستا ۴ رقم صنوبر برای زراعت چوب، ۲ رقم گل محمدی، ۲ رقم اسپرس که یک نوع علوفه است، ۲ رقم آویشن در حوزه گیاهان دارویی و… به متولیان امر معرفی شده است.

ساختمان‌سازی در جوار باغ و کمبود آب

علیزاده با بیان اینکه مساحت باغ گیاه‌شناسی ایران ۱۵۰ هکتار است که از کمبود آب رنج می‌برد، ادامه داد: اگر بخواهیم از این باغ استاندارد گیاه‌شناسی نگهداری کنیم به آب کافی نیاز است. در حال حاضر درختان باغ از تشنگی رنج می‌برند.

وی اضافه کرد: در این خشکسالی بخشی از درختان در حال خشک شدن هستند. قسمتی مربوط به تغییر اقلیم بوده و بخشی هم به بلندمرتبه سازی در ضلع شمالی باغ و مراتع برمی‌گردد.

وی یادآور شد: این عرصه‌ها محل بارندگی بوده و آب از این عرصه‌ها به سمت پایین‌دست نفوذ می‌کردند که متأسفانه در حال حاضر تبدیل به ساختمان، آسفالت و جدول شده است. باران نمی‌آید و اگر بیاید به شکل سیلاب وارد رودخانه شده و از منطقه خارج می‌شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات، جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به توافق نامه این مؤسسه با شرکت آب و فاضلاب تهران، اعلام کرد: قرار است یک تصفیه‌خانه با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت آب و فاضلاب تهران راه‌اندازی شود و به شرط تحقق آن، آب تصفیه شده رایگان و دائمی برای آبیاری باغ گیاه‌شناسی ایران تضمین شده تأمین خواهد بود.

