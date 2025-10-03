گل محمدی: نوشهر پایگاه ملی صیانت از منابع ژنتیکی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی شامگاه پنجشنبه در بازدید از هرباریوم باغ گیاهشناسی نوشهر گفت: این مرکز با دارا بودن بیش از ۲۷ هزار نمونه گیاهی، نقش کلیدی در صیانت از گونههای گیاهی بومی، پژوهشهای تخصصی و آموزش نسل آینده محققان کشور ایفا میکند.
وی با تأکید بر اهمیت این مرکز در سطح ملی، گفت: هرباریوم نوشهر امروز به یک پایگاه معتبر برای حفاظت از تنوع ژنتیکی کشور تبدیل شده است؛ پایگاهی که هم ظرفیت علمی دارد و هم کارکرد اجرایی در حفاظت از طبیعت و ذخایر گیاهی.
وی افزود: در شرایطی که حدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی در ایران شناسایی شده، راهاندازی چنین مجموعههایی نهتنها ضرورت زیستمحیطی بلکه یک نیاز راهبردی برای آینده کشور است. هرباریوم نوشهر با دربرگیری بیش از ۲۰۰۰ گونه زنده، حدود ۸۵ درصد گونههای گیاهی مازندران را پوشش میدهد و این یعنی حفاظت مؤثر از ذخایر زنده شمال کشور.
گلمحمدی همچنین از وجود بزرگترین کلکسیون خزههای ایران در این مرکز خبر داد و آن را «ظرفیتی کمنظیر در منطقه» توصیف کرد. پ
به گفته وی، این هرباریوم نهتنها در ثبت و نگهداری گونههای نادر نقش دارد، بلکه بستری مهم برای آموزش، تربیت نیروی متخصص و اجرای طرحهای توسعه پایدار منابع طبیعی است.
