هوای تهران همچنان ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۱ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۳۳ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۲۳ روز «قابل قبول»، ۱۰۷ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۱۹ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.