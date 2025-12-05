  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

آتش‌سوزی در «ایرباس A۳۲۰» خطوط هوایی برزیل+ فیلم

رسانه‌های محلی از وقوع سانحه آتش سوزی در یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۲۰ شرکت هوایی «LATAM» برزیل لحظاتی پیش از فرود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خطوط هوایی «LATAM» برزیل اعلام کرد که یک فروند ایرباس A۳۲۰ متعلق به این شرکت پس از فرود دچار آتش‌سوزی شد.

رسانه های محلی اعلام کردند که آتش‌سوزی ابتدا از نوار نقاله حمل بار و لحظاتی پیش از پیاده‌سازی کامل مسافران پرواز «سائوپائولو» به «پورتو آلگره» آغاز شد و دود ناشی از آن به هواپیما سرایت کرد.

بر اساس تصاویر منتشر شده، در زمان وقوع سانحه مسافران هنوز در داخل هواپیما حضور داشتند و نیروهای فرودگاه بلافاصله دستور تخلیه اضطراری آن را صادر کردند.

مقامات محلی و مسئولان شرکت «لاتام برزیل» به سرعت به این حادثه واکنش نشان دادند. آنها اعلام کردند که تمامی مسافران و خدمه هواپیما به طور ایمن از آن خارج شده‌اند و هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است. همچنین، تحقیقات برای شناسایی علت دقیق آتش‌سوزی آغاز شده است.

