به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه دویچه وله آلمان، در آتش سوزی یک باشگاه شبانه در جنوب غرب هند، دست کم ۲۳ تن جان خود را از دست دادند.

این حادثه در ایالت گوا، در جنوب غربی هند روی داده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های هند اعلام کردند: دست‌کم ۲۳ نفر بر اثر آتش‌سوزی در یک باشگاه شبانه در یکی از مراکز گردشگری ایالت گوا در جنوب‌غرب این کشور در روز شنبه جان خود را از دست داده‌اند.

پرامود ساوانت، وزیر ارشد ایالت گوا، بامداد یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: از محل «آتش‌سوزی گسترده» در یک باشگاه در منطقه آرپورا در گوا شمالی دیدن کرده و دستور انجام تحقیق درباره این حادثه را صادر کرده است.

وی تأکید کرد: افرادی که مسئول شناخته شوند، تحت شدیدترین برخوردهای قانونی قرار خواهند گرفت و هرگونه سهل‌انگاری به‌طور قاطع پیگیری می‌شود.

ساوانت به خبرنگاران در محل حادثه گفت که «سه تا چهار» نفر از گردشگران در میان قربانیان بوده‌اند.

وی همچنین افزود: سه نفر بر اثر سوختگی و ۲۰ نفر دیگر بر اثر خفگی جان باخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری پی‌تی‌آی هند و به نقل از آلوک کومار، رئیس پلیس گوا، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد آتش‌سوزی بر اثر انفجار یک سیلندر گاز در آشپزخانه آغاز شده است.

کومار گفت آتش‌سوزی حوالی نیمه‌شب رخ داده و تحت کنترل درآمده است.

روزنامه ایندین اکسپرس نیز گزارش داد: آتش عمدتاً در محدوده آشپزخانه در طبقه همکف متمرکز بود. بیشترین تعداد پیکرها از همین بخش پیدا شد که نشان می‌دهد قربانیان کارکنان کلوپ بوده‌اند. دو پیکر نیز در راه‌پله پیدا شده است.

گوا که سالانه میلیون‌ها گردشگر را جذب می‌کند، سابقاً مستعمره پرتغال بوده و در سواحل دریای عرب واقع است. این ایالت کوچک به‌دلیل سواحل شنی، آب‌وهوای گرمسیری و زندگی شبانه پررونق بوده و فصل زمستان اوج حضور گردشگران در کوچک‌ترین ایالت هند است.