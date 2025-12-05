جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۶ و ۱۱ دقیقه امروز حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی در پاسگاه نعمت‌آباد، خیابان غلامرضایی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در طبقه سوم رخ داده بود و واحد کاملاً شعله‌ور بود. دود زیادی طبقات بالایی را دربر گرفته بود و تعدادی از ساکنان در محیط‌های دودگرفته محبوس شده بودند.

ملکی افزود: آتش‌نشانان در لحظات اولیه با یک مرد حدود ۷۰ ساله و یک خانم حدود ۳۲ ساله در راهرو محل حریق مواجه شدند که هنگام خروج گرفتار دود و حرارت شده بودند. این افراد دچار دودگرفتگی و کمی سوختگی بودند که سریعاً نجات یافتند و تحویل اورژانس شدند.

وی ادامه داد: گروه‌های دیگر همزمان مشغول خاموش‌کردن آتش، تخلیه دود و جست‌وجوی محبوس‌شدگان بودند. چند نفر از ساکنان، از جمله دو کودک خردسال، به پشت‌بام منتقل شده بودند که پس از ایمن‌سازی ساختمان با احتیاط کامل به پایین هدایت شدند.

ملکی تاکید کرد: در مجموع حدود ۱۴ تا ۱۵ نفر از ساکنان که در ساختمان حضور داشتند به سلامت خارج شدند.

وی در پایان گفت: عملیات در ساعت ۲۷: ۱۷ دقیقه با خاموش شدن کامل آتش و ایمن‌سازی محل پایان یافت و ساختمان تحویل کارشناسان و مالکان شد.