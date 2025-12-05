  1. بین الملل
سرنگونی ۴۱ پهپاد اوکراینی از سوی روسها

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه های دفاع هوایی این کشور ۴۱ پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه اعلام کرد که سامانه های دفاع هوایی این کشور ۴۱ پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته سرنگون کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: طی شب گذشته ۹ پهپاد بر فراز سامارا، ۹ پهپاد بر فراز کریمه، هشت پهپاد بر فراز ساراتوف، هفت پهپاد بر فراز ولگوگردا و هفت پهپاد بر فراز روستو، و یک پهپاد بر فراز کراسنودار سرنگون شده است.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.

    سعید‌آریایی IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      غرب‌وآمریکا‌فقط‌ازجهت‌اهداف‌استثماری‌ازاکراین‌حمایت‌می‌کنند‌وگرنه‌ذره‌ای‌اکراین‌ومردمش‌ برایشان‌اهمیت‌ندارد.آنها‌دنبال‌اهرم‌فشاری‌هستند‌ که‌روسیه‌وچین‌را‌تضعیف‌کنند.وایران‌هم‌یک‌مانع بزرگ‌دراین‌هدف‌هست. شما‌تصورکنید‌اگر‌دنیای شرق‌به‌تکنولوژی‌های‌برتردنیا‌برسد‌ونیازی‌به‌ صادرات‌نفت‌خام‌وگاز‌نداشته‌باشنند‌.اول‌اینکه‌منابع‌درآندی‌غرب‌وآمریکا‌صفر‌می‌شود.ودوم‌اینکه‌نفت‌وگاز‌مورد‌نیازخود‌را‌با‌چه‌قیمتی‌تهیه‌کنند.واین‌یک‌ پیش‌بینی‌هست‌که‌غرب‌وآمریکا‌ازآن‌می‌ترسد.
    سینا IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      آمریکا‌وغرب‌نزدیک‌یک‌قرن‌هست‌که‌منابع‌روسیه‌و خاورمیانه‌را‌با‌قیمت‌اندک‌می‌بردونیروی‌انسانی‌ چین‌وهند‌وچندوشور‌دیگر‌با قیمت‌اندک درخدمت‌غرب‌وآمریکا‌هست.وجالب‌هست‌منابع‌ کشورها‌را‌مفت‌می‌برند‌وآنوقت‌با‌ایجادنفاق‌درمفت‌خوری‌هم‌ازاهرم‌تحریم‌استفاده‌می‌کنند.تا‌مادامی‌ که یک‌اتحادقوی‌ومحکم‌بین‌ایران‌وروسیه‌وچین‌وچند‌کشور‌دارای‌منابع صورت‌نگیرد‌آنها‌به‌استثمارخود‌ادامه‌می‌دهند.الان‌ کشورهای‌عربی‌که‌نفت‌دارند‌قدرت‌سیاسی‌آنها‌دست‌آمریکا‌وانگلیس‌هست‌واگربخواهند‌باب‌میل‌آنها‌عمل‌نکنند‌سریع.نسخه‌آنها‌را‌می‌پیچن

