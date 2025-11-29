  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

انهدام ۱۰۳ پهپاد اوکراینی بر فراز ۴ منطقه روسیه

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۰۳ پهپاد اوکراینی در ۴ منطقه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۰۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز ۴ منطقه رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه، ۱۰۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از جمله ریازان، کراسنودار، ورونژ و همچنین دریای آزوف منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

