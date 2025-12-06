آمریکا: دور تازه گفتگوهای سازنده برای صلح پایدار در اوکراین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در این نشست‌ها استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح، و جرد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید، در کنار رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین، و ژنرال آن دری هناتوف، رئیس ستاد کل ارتش اوکراین حضور داشتند.

طرفین درباره مسیرهای قابل اعتماد برای پایان دادن به جنگ اوکراین و دستیابی به توافقی بلندمدت گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که واشنگتن در این مذاکرات با هیأت اوکراینی، نتایج گفت‌وگوهای اخیر خود با روسیه را نیز مطرح کرده است.

در بیانیه یاد شده آمده است: شرکت‌کنندگان نتایج نشست اخیر میان آمریکا و روسیه و گام‌های لازم برای پایان جنگ را بررسی کردند.

پیش‌تر دولت آمریکا از تدوین طرحی برای حل بحران اوکراین خبر داد، اما اعلام کرد که جزئیات این طرح فعلاً منتشر نخواهد شد زیرا همچنان در دست بررسی است. در مقابل، کرملین تأکید کرده که روسیه همچنان به مذاکرات پایبند است و به گفت‌وگوهای آنکورِیج آلاسکا متعهد می‌ماند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز در نشست شورای امنیت روسیه در ۲۱ نوامبر گذشته اظهار داشت که «طرح آمریکایی» می‌تواند مبنایی برای توافق نهایی صلح باشد، هرچند این سند هنوز به‌طور جدی با مسکو مورد بحث قرار نگرفته است.