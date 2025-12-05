به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هیئتمدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در جریان برگزاری مجمع عمومی این انجمن، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در خانه هنرمندان ایران انجام شد.
در این مراسم، لوح «آلفرد یعقوبزاده» عکاس صاحبنام بینالمللی که پیشتر بهعنوان پیشگام منتخب نشان عکس سال مطبوعاتی ایران معرفی شده بود، به او تقدیم شد.
همچنین، بر اساس آرای مأخوذه، اعضای اصلی و علیالبدل هیئتمدیره و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند:
اعضای اصلی هیئتمدیره عبارتند از: مجید عسگریپور (۸۹ رأی)، سجاد صفری (۸۸ رأی)، روحالله وحدتی (۸۶ رأی)، امیر خلوصی (۷۸ رأی)، ابوالفضل نسایی (۷۶ رأی)، مرضیه سلیمانی (۶۷ رأی) و محمد دلکش (۵۴ رأی).
اعضای علیالبدل هیئتمدیره نیز آذین حقیقی با ۴۹ رأی و محمد برنو با ۴۲ رأی انتخاب شدند.
همچنین بازرسان عبارتند از: صبا طاهریان به عنوان بازرس اصلی با ۹۶ رأی، مهدی قاسمی به عنوان بازرس اصلی با ۸۵ رأی و حسین اسماعیلی به عنوان بازرس علیالبدل با ۱۴ رأی.
در پایان مجمع، نتایج نهایی تأیید و صورتجلسه رسمی تنظیم شد.
