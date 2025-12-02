برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران روز پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۵ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در مجموع عمومی عادی، اعضای مجمع هیئت‌مدیره انجمن را برای مدت ۲ سال و بازرسان را برای مدت یک سال آینده انتخاب خواهند کرد.

اعضای پیوسته انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی با همراه داشتن کارت معتبر انجمن می‌توانند در مجمع عمومی شرکت کنند.

مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی روز پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۵ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، پارک هنرمندان، خانه هنرمندان ایران، برگزار می‌شود.