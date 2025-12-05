برج سنگی زارکوئیه بهاباد مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، برج تاریخی و سنگی روستا زارکوئیه بهاباد سال‌ها در معرض تخریب و فراموشی قرار داشت که این ایام با تلاش بی‌وقفه اهالی روستا و همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بهاباد و بخشداری مرکزی بهاباد مرمت شد و از نابودی نجات یافت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهاباد در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیمی از برج سنگی زارکوئیه که سال‌ها پیش تخریب شده بود مجدد با مصالح گذشته خود که از سنگ و گل بوده است مرمت شده است.

فتح‌الله رحمتی ادامه داد: برج سنگی و تاریخی زارکوئیه، در گذشته در دو طبقه بنا شده و کاربری طبقه بالای آن نیز مخصوص دیده‌بانی بوده است.

وی گفت: در حال حاضر حفاظت و مرمت، این برج سنگی با دورچینی و بندکشی اجرا شده است.

بخشدار بخش مرکزی بهاباد نیز در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از این تلاش مردمی و مشارکت در امر مرمت، احیای برج را گامی مهم در توسعه گردشگری و تقویت هویت فرهنگی منطقه دانست.

علی اصغر جلیلی، با بیان اینکه با همکاری و مشارکت دهیاری و شورای روستا ۸۰ درصد کار مرمت و بازسازی انجام شده است گفت: این اقدام، نمونه‌ای موفق از همکاری بین مردم و ادارات در صیانت از آثار تاریخی است.

برج سنگی زارکوئیه، که یادگار گذشته و بخشی از نماد و هویت تاریخی منطقه زارکوئیه است، امروز به نمادی از همدلی مردم و توجه مسئولان تبدیل شده است چرا که اهالی روستای زارکوئیه با مشارکت فعال در امر مرمت و حفاظت این بنا، نشان دادند که حفظ میراث فرهنگی تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مسئولیتی مشترک میان مردم و نهادهای دولتی است.