ایزدی: زمینه ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از مسجد جامع ارومیه اظهار کرد: برای بررسی مصوبات سفر چند ماه گذشته وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آذربایجان غربی که به دعوت استاندار انجام شد امروز سفری را به ارومیه داشتیم.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: یکی از این مصوبات مربوط به مرمت و ساماندهی بازار ارومیه بوده که بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ارتباط با مرمت و احیای بخشی از بازار کارهایی انجام و اعتباراتی نیز تخصیص پیدا کرده است که با ادامه تخصیص اعتبار و انجام مرمت در بازار امید است با تسریع بهتر در حوزه مرمتی شاهد احیا و رونق بهتر بازار و ارائه خدمات بهتر به مردم ارومیه گردشگران باشیم.

مسجد جامع آماده ثبت جهانی است

ایزدی با بیان اینکه بررسی روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه نیز یکی دیگر از برنامه‌های سفر بود، گفت: هدف ما ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه به‌عنوان یکی از شاخص‌های معماری ارزشمند ایرانی اسلامی است و امیدواریم با همکاری تمامی نهادها، این هدف به‌زودی محقق شود.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه آزادسازی و مرمت لایه‌های باستانی مسجد جامع اشاره و تصریح کرد: با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، امیدواریم ظرف یک ماه آینده موانع باقی‌مانده نیز برطرف شده و مسجد را به عنوان یکی از کاندیداهای ثبت جهانی یونسکو معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه آثار ثبت در فهرست ملی و جهانی علی‌الخصوص جهانی شرایط ویژه‌ای رو می‌طلبد، تصریح کرد: ثبت یک اثر جهانی نیازمند یک نگاه فرابخشی و مساعدت همه دستگاه‌هاست.

الحاقات اضافی مسجد جامع ارومیه برچیده می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: ظرف یک ماه آینده، باید موضوع برچینی ساختمان‌ها و بناهای الحاقی داخل محوطه مسجد آغاز شود.

مرتضی صفری به تشریح اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار ارومیه و روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه پرداخت و افزود: در حال حاضر پیمانکار در پروژه مشغول به کار است و اصلاحات لازم برای آزادسازی بنای ساختمان نارون شهرداری در حال انجام است تا بتوانیم مدرسه علوم دینی را به آن مکان منتقل کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: ظرف یک ماه آینده، باید موضوع برچینی ساختمان‌ها و بناهای الحاقی داخل محوطه مسجد آغاز شود تا بتوانیم به مرحله نهایی ثبت جهانی مسجد برسیم و بازرسان یونسکو بدون مشکل در این زمینه حضور پیدا کنند.

جهانی شدن ارومیه با ثبت جهانی مسجد جامع

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: با ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه امیدواریم که ارومیه به‌عنوان یک شهر مذهبی و تجاری در سطح کشور و دنیا شناخته شود.

یاسر رهبردین، در خصوص اقدامات انجام شده برای مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه گفت: پس از بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار آذربایجان غربی از مسجد جامع ارومیه، مصوبات خوبی در زمینه مرمت و احیای این اثر تاریخی به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: پس از این مصوبات، تخصیص اعتبارات از منابع استانی انجام شده و مکاتباتی نیز برای دریافت اعتبارات ملی صورت گرفته است تا بتوانیم روند احیا و مرمت مسجد جامع و محیط پیرامون آن را تسریع کنیم.

با ثبت مسجد جامع به شهر مذهبی و تجاری کشور تبدیل می‌شود

وی همچنین به هماهنگی‌های انجام شده برای جابه‌جایی‌های لازم جهت ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی در این پروژه مشارکت دارند و قراردادهایی نیز با تخصیص اعتبار استانی از طریق اداره‌کل میراث‌فرهنگی بسته شده است، امیدواریم با اتمام مکان‌های لازم برای جابه‌جایی، این کار در ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: هدف ما این است که محیط پیرامونی و حیات مسجد جامع را احیا کنیم و شاهد یک اتفاق خوب در آذربایجان غربی، به‌ویژه در شهر ارومیه باشیم، ما امیدواریم که ارومیه به‌عنوان یک شهر مذهبی و تجاری در سطح کشور و دنیا شناخته شود.