برگزاری اختتامیه دومین مهرواره ملی شعر نماز در کردستان

علی اصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فراخوان دومین مهرواره ملی شعر نماز «ترنم ایمان» در شهرستان کامیاران رونمایی شد، اظهار کرد: مرحله نهایی این رویداد فرهنگی در دهم دیماه برگزار میشود.
وی افزود: اختتامیه مهرواره ترنم ایمان فرصتی برای دیدهشدن آثار برگزیده و حمایت از جریان اصیل شعر دینی در کشور است.
وی با اشاره به نقش شعر در انتقال مفاهیم دینی افزود: ترویج فرهنگ نماز و تقویت ظرفیت شاعران آئینی از مهمترین اهداف این مهرواره است و امیدواریم این حرکت فرهنگی بتواند تأثیرگذاری مطلوبی در حوزه شعر دینی داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: براساس اعلام دبیرخانه، آثار رسیده پس از داوری در آئین اختتامیه معرفی و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
دریایی تصریح کرد: این مهرواره با هدف حمایت از شاعران آئینی و ایجاد جریان اثرگذار در شعر دینی کشور طراحی شده است.
