به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری تهران؛ محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران اعلام کرد: در روزهای آلودگی شدید هوا، طرح زوج و فرد به‌صورت سراسری و از در منازل اجرا می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، حتی خودروهایی که مجوز طرح ترافیک دارند نیز اگر پلاک آن‌ها با روز اجرای طرح مغایرت داشته باشد، اجازه تردد در محدوده‌های ترافیکی را ندارند و مشمول جریمه خواهند شد.

هرمزی ادامه داد: اجرای این طرح به‌عهده پلیس راهور و بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هواست.

بنابراین، طبق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از در منزل، حتی با داشتن مجوز طرح ترافیک، خودروهای با پلاک زوج در روز فرد و خودروهای با پلاک فرد در روز زوج حق تردد در محدوده ترافیک تهران را ندارند.