به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رسایی‌ایزدی، معاون بهره‌برداری سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، به تشریح نحوه اجرای طرح زوج و فرد و محدودیت‌های تردد در روزهای آلوده تهران پرداخت.

وی در ابتدا با بیان تمایز روشن بین دو طرح «ترافیک» و «زوج و فرد از در منزل» اظهار داشت: طرح ترافیک برای شهروندانی که بسته‌های بلندمدت خریداری کرده‌اند، به معنای معافیت از عوارض ورود غیرمجاز به محدوده طرح است. اما در شرایط آلودگی هوای ویژه کنونی، طبق مصوبات کمیته اضطرار استانداری، «طرح زوج و فرد از درب منزل» به اجرا درآمده که ماهیتاً متفاوت است. بر این اساس، حتی دارندگان بسته‌های ترافیک نیز اگر در روزی غیر از روز مجاز تردد (بر اساس شماره پلاک) از خودرو استفاده کنند، در هر نقطه‌ای از شهر تهران توسط پلیس راهور جریمه خواهند شد.

رسایی‌ایزدی افزود: جنس پرداختی در طرح ترافیک، عوارض شهری است، در حالی که جریمه طرح زوج و فرد از در منزل، از نوع تخلفات راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شود.

این مسئول شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که دارندگان بسته‌های مدت‌دار چگونه می‌توانند از جریمه جلوگیری کنند، گفت: توصیه ما این است که شهروندان در این شرایط خاص، همراهی لازم را با سیاست‌های مدیریت شهری داشته باشند. دارندگان بسته‌های ترافیکی می‌توانند در روزهایی که پلاک خودرو با روز هفته تطابق دارد، از حق تردد در محدوده طرح ترافیک بهره‌مند شوند. اما اگر در روز غیرمجاز تردد کنند، اگرچه مشمول «عوارض ورود غیرمجاز» به محدوده طرح ترافیک نمی‌شوند، اما تخلف «ورود به محدوده طرح زوج و فرد» برای آنان ثبت و جریمه اعمال خواهد شد.

وی درباره سازوکارهای اطلاع‌رسانی به شهروندان توضیح داد: مصوبات کمیته اضطرار به صورت گسترده از طریق خبرگزاری‌ها و صدا و سیما اطلاع‌رسانی می‌شود. مواردی مانند تعطیلی مدارس، دورکاری کارمندان، تعلیق فروش مجوزهای روزانه طرح ترافیک و مهم‌تر از همه، اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تمام نقاط شهر، مرتباً به مردم اطلاع داده می‌شود.

معاون بهره‌برداری سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رادیو گفت و گو، در مورد چالش‌های هماهنگی بین نهادها اظهار داشت: در سال‌های گذشته ممکن بود تصور شود که داشتن مجوز طرح ترافیک، فرد را در تمام شهر از جریمه طرح زوج و فرد معاف می‌کند، اما امسال این طرح به شکل صحیح‌تری اجرا می‌شود. وقتی طرح زوج و فرد در کل شهر اجرا می‌شود، هدف کاهش ترددها در همه جا، اعم از داخل و خارج محدوده طرح ترافیک، برای کاهش آلودگی هواست. برای رفع ابهامات شهروندان، نیاز به اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و همچنین درج تبصره‌های شفاف در مصوبات کارگروه آلودگی هوا احساس می‌شود.

وی در رادیو گفت‌وگو افزود: این پیشنهاد از سوی شهرداری تهران در جلسات کمیته اضطرار مطرح شده است. امیدواریم با بهبود شرایط کیفی هوا، نیاز به اجرای چنین طرح‌هایی مرتفع شود، اما در صورت تداوم آلودگی، قطعاً این پیشنهادات پیگیری خواهند شد.

رسایی‌ایزدی در پایان با تأکید بر اثربخشی اجرای این طرح‌ها گفت: با اطمینان می‌توان گفت این طرح‌ها اثربخش بوده‌اند. از زمان اجرای مصوبات کمیته اضطرار توسط پلیس راهور، آمار ترددها در محدوده طرح ترافیک و حتی کل شهر به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این کاهش تراکم ترافیک را شهروندان به صورت تجربی نیز حس می‌کنند. آمار و ارقام ما نیز نشان می‌دهد در زمان اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل، ترددها کاهش یافته و در نتیجه تراکم ترافیک کمتر شده است. این امر این امید را ایجاد می‌کند که آلودگی هوا نیز به تناسب کاهش یابد.