طرح زوج و فرد شامل خودروهاي طرح دار نمي شود // اجراي آزمايشي طرح زوج و فرد به مدت يك هفته

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تصريح كرد: اين طرح در وهله اول به مدت يك هفته در محدوده طرح اضطرار اجرا مي شود.

وي در عين حال اضافه كرد: چنانچه مشكل آلودگي هوا در طول اين يك هفته حل نشود ، طرح تردد خودروهاي پلاك زوج و فرد ادامه خواهد داشت.

ساجدي نيا در مورد تردد خودروهاي پلاك دولتي به هنگام اجراي طرح زوج و فرد ، توضيح داد: خودروهاي دولتي طرح دار نيز مي توانند در محدوده طرح تردد كنند و شامل زوج و فرد نمي شوند.

به گزارش مهر ، اجراي آزمايشي طرح زوج و فرد خودروها در جلسه امروز كميته مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران در محل استانداري به تصويب رسيد و از صبح روز دوشنبه 21 آذر اجرا مي شود.