درخواست گسترش نصب المان شهدای اقتدار در تهران

رئیس شورای شهر تهران در رونمایی المان شهدای اقتدار، با تجلیل از شهدا خواستار گسترش نصب این‌گونه المان‌ها در سراسر شهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر جایگاه متعالی شهدا، اظهار داشت: از دست دادن عزیزان سخت و دشوار است، اما آنچه این غم را تحمل‌پذیر می‌کند، شهادت در راه وطن است.

وی با اشاره به اینکه شهدا بزرگترین پاداش را از خداوند دریافت کرده و به عروج رسیده‌اند، نصب این المان را ادای احترام شایسته به مقام والای شهدا و تلاشی برای زنده نگه داشتن مکتب و راه آنان دانست و خواستار اجرای این اقدام فرهنگی ارزشمند در سایر نقاط پایتخت شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، جمهوری اسلامی و مردم ایران را دشمن خود می‌داند، چرا که ما همواره دنبال حق بوده‌ایم؛ حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین نشان‌دهنده موضع ماست و ما اسرائیل را دشمن بشریت می‌دانیم این در حالی است که برخی از کشورهای عربی حتی شهامت قطع ارتباط با این کشور متخاصم را ندارند.

