درخواست گسترش نصب المان شهدای اقتدار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر جایگاه متعالی شهدا، اظهار داشت: از دست دادن عزیزان سخت و دشوار است، اما آنچه این غم را تحمل‌پذیر می‌کند، شهادت در راه وطن است.

وی با اشاره به اینکه شهدا بزرگترین پاداش را از خداوند دریافت کرده و به عروج رسیده‌اند، نصب این المان را ادای احترام شایسته به مقام والای شهدا و تلاشی برای زنده نگه داشتن مکتب و راه آنان دانست و خواستار اجرای این اقدام فرهنگی ارزشمند در سایر نقاط پایتخت شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، جمهوری اسلامی و مردم ایران را دشمن خود می‌داند، چرا که ما همواره دنبال حق بوده‌ایم؛ حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین نشان‌دهنده موضع ماست و ما اسرائیل را دشمن بشریت می‌دانیم این در حالی است که برخی از کشورهای عربی حتی شهامت قطع ارتباط با این کشور متخاصم را ندارند.