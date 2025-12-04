داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی محورهای استان، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی و شریانی استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و وضعیت هوا مشکلی برای تردد ایجاد نکرده است.
وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای اصلی، افزود: تردد در آزادراه تهران–شمال، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفتوبرگشت کاملاً روان گزارششده است؛ اما در محور هراز، مسیر جنوب به شمال و محدوده سهراهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه هستیم.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز ادامه داد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز حدفاصل پل حسینآباد تا گلدشت ترافیک بهصورت پرحجم و مقطعی سنگین گزارششده و در جهت برگشت نیز آزادراه قزوین–کرج–تهران از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل ساسانی با بار سنگین تردد همراه است.
باقرجوان سپس با تشریح محدودیتهای ترافیکی پایان هفته، گفت: محدودیتهای اعلامی پلیسراه با توجه به حجم ترددها قابلتغییر است و در صورت افزایش بار ترافیک، تصمیمات مقطعی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: تردد موتورسیکلتها تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز و فیروزکوه ممنوع است، مگر برای نیروهای انتظامی و امدادی که مأموریت ضروری دارند.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز درباره محور چالوس توضیح داد: در روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه (۱۲، ۱۳ و ۱۵ آذر) در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
باقرجوان بابیان اینکه روز جمعه ۱۴ آذر محدودیتهای قطعی اجرا میشود، گفت: از ساعت ۱۲ ظهر جمعه، محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس اعمال میشود و از ساعت ۱۳ نیز محور از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس کاملاً مسدود خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد بود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد؛ البته اگر ترافیک زودتر کاهش یابد، پایان این محدودیت نیز جلوتر اجرا میشود.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز یادآور شد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از ساعت اعلامی اجازه عبور از میدان امیرکبیر را نخواهند داشت.
باقرجوان درباره محور هراز نیز گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۳ و ۱۴ آذر) و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی بین پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
وی درباره تردد وسایل نقلیه سنگین نیز اظهار داشت: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت از محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است و در محور هراز نیز تردد تمامی تریلیها ممنوع بوده و تردد کامیون و کامیونت –بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی– از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آذر ممنوع خواهد بود.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر بهویژه در محورهای شمالی، آخرین وضعیت راهها را از سامانههای اطلاعرسانی راهداری بررسی کنند و زمان حرکت خود را با توجه به محدودیتهای اعلامشده تنظیم کنند.
