به گزارش خبرگزاری مهر، ورایتی خبر داده که نتفلیکس برای خرید استودیوی فیلم و تلویزیون برادران وارنر و همچنین سرویس پخش اچ.بی.او مکس این کمپانی، وارد مذاکرات انحصاری با برادران وارنر شده است.

این نتیجه پس از آن به دست آمد که یک جنگ مناقصه چند هفته‌ای برای دست یافتن به کمپانی برادران وارنر، بین نتفلیکس و رقبایش شامل پارامونت اسکای‌دنس و کامکست در جریان بود. در حالی که پارامونت اسکای‌دنس، با دیوید الیسون مدیرعامل جدیدش، تلاش داشت تا کل مجموعه برادران وارنر را در قالب معامله‌ای نقدی به دست آورد، نتفلیکس و کامکست فقط برای استودیو و کسب‌وکارهای پخش آنلاین این شرکت پیشنهادهایی ارائه کردند.

این اقدام نشان‌دهنده یک تغییر تکان‌دهنده برای نتفلیکس است که سال‌ها در برابر فرصت‌های به دست آوردن دارایی‌های سنتی هالیوود مقاومت کرده بود. تد ساراندوس و گرگ پیترز، مدیر عاملان مشترک نتفلیکس، مدت‌هاست ادعا می‌کنند که رشد این شرکت به دلیل نداشتن یک آرشیو جدی محتوا مختل نشده است. اما حالا به نظر می‌رسد فرصت خرید آرشیو عظیم فیلم و تلویزیون برادران وارنر و برند به همان اندازه مشهور HBO آنقدر جذاب بود که آنها نمی‌توانستند، بگذارند از دست برود. از سوی دیگر با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتارهای دولت ترامپ، انجام معامله‌ای در این سطح باید تأییدیه قانونی به دست آورد که دست یافتن به آن از مسیری دشوار عبور خواهد کرد. در همین حال انجمن کارگردانان آمریکا و مالکان سینماها، با صدور بیانیه‌هایی هشدار داده‌اند که ادغام نتفلیکس با برادران وارنر عواقب وخیمی برای سینما در بر خواهد داشت.

در حالی که پارامونت الیسون وسوسه‌کننده‌ترین پیشنهاد را با درخواست ۲۷ دلار برای هر سهم ارائه کرد، جنگ پیشنهادها روز دوشنبه به اوج رسید و در نهایت این پارامونت بود که صبح پنجشنبه به بن‌بست رسید و نتفلیکس را به بی‌احتیاطی برای به دست آوردن این استودیوی افسانه‌ای متهم کرد. پیش از این گزارش شده بود که پیشنهاد پارامونت هم با حمایت مالی از ۳ صندوق ثروت ملی خاورمیانه ممکن شده بود.

با وجود اینکه الیسون از قبل به خرید برادران وارنر چشم دوخته بود تا بتواند حجم عملیات پخش و استودیویی پارامونت را افزایش دهد، اما طرح واگذاری این کمپانی، الیسون را واداشت تا زودتر از زمانی که پیش بینی کرده بود، وارد عمل شود.

اگر نتفلیکس با برادران وارنر به توافق برسد، تحولی عظیم در عرصه رسانه و سرگرمی رخ خواهد داد. نتفلیکس، به عنوان رهبر سرویس‌های پخش پولی، با ارزش بازار ۴۳۷ میلیارد دلار، به بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت هالیوود تبدیل شده و جایگاهی دارد که حتی دیزنی با ارزش بازار ۱۹۰ میلیارد دلار را تحت شعاع خود قرار داده است.

یک توافق که شامل حق استفاده از آرشیو برادران وارنر باشد که فیلم‌هایی از «کازابلانکا» و «شاهین مالت» گرفته تا «دوستان»، «تد لاسو»، «بتمن»، «سوپرمن»، «زن شگفت‌انگیز» و دیگر شخصیت‌های کتاب‌های مصور استودیوهای دی‌سی را به نتفلیکس می‌دهد و نیز استفاده از آرشیو HBO شامل سریال‌های تلویزیونی برجسته‌ای مانند «سوپرانوها»، «وایر»، «ددوود»، «بازی تاج و تخت»، «جنسیت و شهر»، «شور و شوقت را مهار کن» و «شش فوت زیر زمین» و نیز حقوق گسترده فیلم و تلویزیون از مجموعه «هری پاتر» برای نتفلیکس رویایی خواهد بود.

با این حال جلب موافقت دولت کار ساده‌ای نیست و پنجشنبه روشن شد کنسرسیومی از چهره‌های درجه یک، نامه‌ای سرگشاده به کنگره امضا کردند و از نمایندگان خواستار این شدند که در برابر معامله با نتفلیکس بایستند زیرا با عقد این قرارداد «عملاً حلقه‌ای دور بازار سینما کشیده می‌شود». این بیانیه به صورت ناشناس امضا شد و توضیح داده شد که این کار «نه از روی بزدلی» بلکه از ترس انتقام، با توجه به قدرت قابل توجه نتفلیکس در بازار، انجام شده است.

اواخر پنجشنبه هم انجمن کارگردانان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تند، اعلام کرد درباره این معامله خوشبین نیست. این انجمن ضمن ابراز نگرانی از این معامله بر رقابت واقعی برای استعدادها تاکید کرد و افزود: ما با نتفلیکس ملاقات خواهیم کرد تا نگرانی‌های خود را مطرح کنیم و دیدگاه آنها را برای آینده شرکت بهتر درک کنیم.

این معامله در جامعه تولید فیلم و نمایش‌دهندگان هم تنش ایجاد کرده زیرا اهداف استراتژیک نتفلیکس را تهدیدی جدی برای سنت سینما رفتن می‌دانند. اما منابع نزدیک به نتفلیکس خواستار توقف پیش‌بینی‌های زودهنگام شدند و احتمال تجدیدنظر در پروتکل‌های توزیع فیلم و اولویت‌های شرکتی خود را مطرح کردند.

سینما یونایتد که قبلاً با نام «انجمن ملی صاحبان سینما» شناخته می‌شد، هم پیشنهاد خرید برادران وارنر توسط نتفلیکس را تهدیدی بی‌سابقه برای صنعت نمایش فیلم در سطح جهانی خواند و تأکید کرد که تأثیر منفی این معامله، از بزرگترین سینماهای زنجیره‌ای تا سینماهای مستقل تک‌پرده‌ای در شهرهای کوچک را تحت تأثیر قرار خواهد داد و عنوان کرد: مدل تجاری نتفلیکس از نمایش در سینما پشتیبانی نمی‌کند و نهادهای نظارتی باید تأثیر منفی این معامله بر مصرف‌کنندگان، نمایش و صنعت سرگرمی را مورد نظر قرار دهند.