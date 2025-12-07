خرید کمپانی برادران وارنر توسط نتفلیکس فاجعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جین فوندا خرید کمپانی برادران وارنر توسط نتفلیکس را یک «معامله تجاری فاجعه‌بار» خواند که تمامی صنعت سرگرمی را تهدید می‌کند.

جین فوندا این معامله ۸۲.۷ میلیارد دلاری را یک تحول «فاجعه‌بار» خواند که صنعت خلاق سینما را به نابودی تهدید می‌کند.

فوندا در این مورد نوشت: خبر اینکه شرکت برادران وارنر دیسکاوری پیشنهاد خرید را پذیرفته، نشانه نگران‌کننده از ادغامی است که کل صنعت سرگرمی و عموم مردمی که از آن منتفع می شوند و متمم اول قانون اساسی را تهدید می کند.

وی در ادامه نوشت: اشتباه نکنید، این فقط یک معامله تجاری فاجعه‌بار نیست که می‌تواند منجر به نابودی صنعت خلاق ما شود. این بحران قانون اساسی است که با بی‌توجهی آشکار دولت به قانون تشدید شده است.

فوندا همچنین از قدرت حاکم، از وزارت دادگستری و نهادهای نظارتی ایالتی خواست از جایگاه قانونی خود استفاده کنند تا از کسب امتیاز سیاسی که بر تولید محتوا یا تضعیف آزادی بیان تأثیر می‌گذارد، خودداری کنند.

این بازیگر سرشناس یادآوری کرد که «مسئولیت آنها دفاع از حقوق ما است، نه معامله برای پر کردن جیب‌هایتان».

در کل هالیوود نسبت به قرارداد نتفلیکس-برادران وارنر، بدبین است و تهیه‌کنندگان فیلم و اصناف مختلف این صنعت، هفته پیش نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. بسیاری انتظار دارند که این قرارداد باعث تغییرات اساسی در صنعت سرگرمی، به ویژه در بخش سینما، شود.

نتفلیکس روز جمعه با پیشی گرفتن از پارامونت اسکای‌دنس و کامکست متعلق به دیوید الیسون، موفق شد تا به عنوان خریدار کمپانی برادران وارنر از دیگران پیشی بگیرد. انتظار می‌رود این معامله ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده نهایی شود.