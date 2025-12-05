  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان تا دوشنبه غیر حضوری شد

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان تا دوشنبه غیر حضوری شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیر حضوری شدن مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تا دوشنبه به دلیل قطع زنجیره آنفلوآنزا خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و نیز تداوم شرایط پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار با حضور اعضا برگزار و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روزهای شنبه تا دوشنبه آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش دولتی و غیر انتفاعی و …. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی طی روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.

شیشه فروش افزود: در جلسه مقرر شد صنایع، واحدهای کارگاهی. معدنی و تولید آجر آلاینده با نظارت اداره محیط زیست و اداره صنایع طی ایام اضطرار با اعمال محدودیت فعالیت در جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام نمایند.

وی افزود: با انجام پایش های زیست محیطی تعداد ۲۷۵ واحد آلاینده اخطار دریافت و با ۸۰ واحد آلاینده متخلف مطابق با قانون توسط اداره محیط زیست برخورد گردیده است.

شیشه فروش از عموم جامعه خواست با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه‌نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.

کد خبر 6678463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها