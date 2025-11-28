تداوم آموزش غیرحضوری در ۹ شهر اصفهان؛ ادارات شنبه باز است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فردا شنبه هشتم آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گفته وی، باتوجه به تداوم شرایط سکون و پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها و نیز قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روز شنبه آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در شهرستان‌های فوق که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

مهدهای کودک تعطیل است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و … ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد کرد.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت نماید.

همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت کند. همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان، حاشیه زاینده رود.پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد کند.

فعالیت ادارات و دانشگاه‌ها

شیشه فروش بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضرور در مناطق پر ترافیک شهری و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و بهداشت فردی و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: مانور ایمنی در برابر زلزله ویژه دانش آموزان در شهرهائی که آموزش بصورت غیر حضوری شده به زمان دیگری که اعلام خواهد شد موکول می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: فعالیت ادارات و دانشگاه‌ها مطابق روال گذشته به صورت حضوری خواهد بود.