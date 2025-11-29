  1. استانها
  2. اصفهان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان اصفهان یکشنبه ۹ آذر غیرحضوری است

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان به دلیل شیوع آنفلوآنزا و آلودگی هوا یکشنبه غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و نیز تداوم شرایط سکون و پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار با حضور اعضا برگزار و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روز یکشنبه ۹ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

شیشه فروش از عموم جامعه درخواست نمود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه‌نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.

    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 1
      پاسخ
      آقای شیشه فروش خسته نشوید؟ چه کاری برای کاهش آلودگی انجام داده اید؟شما هر سال بابت این حقوق میگیرید که بیایید بگویید فردا تعطیل ؟ این که نشد.یک گزارش بدید که از پارسال تا امسال چه کاری برای کاهش آلودگی هوا انجام داده آید یا تو این ۸ الی۹ سال تا بدونیم

