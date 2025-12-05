شرکت ۳ هزار لرستانی در آزمون استخدامی کادر اداری محاکم صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بوالحسنی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری محاکم صلح قوه قضائیه در لرستان و اهمیت جذب نیروهای متعهد و متخصص برای ارتقای سطح خدمات قضائی و اداری استان، اظهار داشت: این آزمون با حضور گسترده داوطلبان در سطح لرستان برگزار شد و خوشبختانه شرایط برگزاری در تمامی حوزه‌ها مطلوب و منظم بود.

وی گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، تعداد سه هزار و ۶۶ نفر در این آزمون شرکت کردند که از این میان هزار و ۶۷۴ نفر مرد و هزار و ۳۹۲ نفر زن بودند، آزمون در ۱۰ حوزه امتحانی سطح استان لرستان برگزار شد و تمامی امکانات لازم برای برگزاری سالم و دقیق آن فراهم شد.

معاون دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در فرایند جذب نیرو، افزود: قوه قضائیه در مسیر توسعه عدالت و خدمت‌رسانی به مردم، نیازمند نیروهای کارآمد و اخلاق‌مدار است و برگزاری چنین آزمون‌هایی گامی مهم در جهت تحقق این هدف محسوب می‌شود.

بوالحسنی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل برگزارکننده آزمون قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این آزمون زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات قضائی در استان لرستان باشد.