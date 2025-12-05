  1. استانها
شرکت ۳ هزار لرستانی در آزمون استخدامی کادر اداری محاکم صلح

خرم‌آباد - معاون دادگستری لرستان از شرکت سه هزار و ۶۶ نفر در آزمون استخدامی کادر اداری محاکم صلح قوه قضائیه این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بوالحسنی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری محاکم صلح قوه قضائیه در لرستان و اهمیت جذب نیروهای متعهد و متخصص برای ارتقای سطح خدمات قضائی و اداری استان، اظهار داشت: این آزمون با حضور گسترده داوطلبان در سطح لرستان برگزار شد و خوشبختانه شرایط برگزاری در تمامی حوزه‌ها مطلوب و منظم بود.

وی گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، تعداد سه هزار و ۶۶ نفر در این آزمون شرکت کردند که از این میان هزار و ۶۷۴ نفر مرد و هزار و ۳۹۲ نفر زن بودند، آزمون در ۱۰ حوزه امتحانی سطح استان لرستان برگزار شد و تمامی امکانات لازم برای برگزاری سالم و دقیق آن فراهم شد.

معاون دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در فرایند جذب نیرو، افزود: قوه قضائیه در مسیر توسعه عدالت و خدمت‌رسانی به مردم، نیازمند نیروهای کارآمد و اخلاق‌مدار است و برگزاری چنین آزمون‌هایی گامی مهم در جهت تحقق این هدف محسوب می‌شود.

بوالحسنی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل برگزارکننده آزمون قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این آزمون زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات قضائی در استان لرستان باشد.

