آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرنگ کوهی صبح جمعه در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه اظهار کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در اردبیل با شرکت دو هزار و ۴۱۲ نفر برگزار شد که پذیرفته شدگان بعد از طی مراحل گزینش و مصاحبه به صورت پیمانی به منظور خدمت در محاکم صلح دعوت به کار خواهند شد.

وی تعداد شرکت کنندگان زن در این آزمون را یک هزار و ۳۲۱ نفر و تعداد شرکت کنندگان مرد را نیز یک هزار و ۹۱ نفر عنوان کرد و گفت: این آزمون در مرکز استان اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان اردبیل بیان داشت: نتایج آزمون یک ماه بعد از طریق سایت آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی ww.hrtc.ir اعلام خواهد شد.

گفتنی است: مسئولین دادگستری، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و مسئولین جهاد دانشگاهی استان اردبیل از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.