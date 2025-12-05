  1. استانها
آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در اردبیل برگزار شد

اردبیل- همزمان با سراسر کشور آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در اردبیل نیز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرنگ کوهی صبح جمعه در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه اظهار کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در اردبیل با شرکت دو هزار و ۴۱۲ نفر برگزار شد که پذیرفته شدگان بعد از طی مراحل گزینش و مصاحبه به صورت پیمانی به منظور خدمت در محاکم صلح دعوت به کار خواهند شد.

وی تعداد شرکت کنندگان زن در این آزمون را یک هزار و ۳۲۱ نفر و تعداد شرکت کنندگان مرد را نیز یک هزار و ۹۱ نفر عنوان کرد و گفت: این آزمون در مرکز استان اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان اردبیل بیان داشت: نتایج آزمون یک ماه بعد از طریق سایت آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی ww.hrtc.ir اعلام خواهد شد.

گفتنی است: مسئولین دادگستری، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و مسئولین جهاد دانشگاهی استان اردبیل از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.

