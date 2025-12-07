محکومان لرستانی موظف به خرید کتاب به جای تحمل حبس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی سهرابی با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح رفتار محکومان، اظهار داشت که صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی در این راستا صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس این احکام، محکومان موظف هستند مبلغ ۷۰ میلیون تومان را صرف خرید کتاب کنند؛ کتاب‌هایی که با نظارت اداره کل کتابخانه‌های لرستان و با اولویت گسترش فرهنگ بومی، معرفی میراث فرهنگی و تاریخی استان و ترویج فرهنگ مطالعه انتخاب شده‌اند.

تأثیر اجتماعی و فرهنگی احکام جایگزین

قاضی سهرابی تأکید کرد که مجازات جایگزین حبس، علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان، فرصتی برای مشارکت محکومان در توسعه اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب خرم‌آباد بیان کرد: انتخاب خرید کتاب به عنوان بخشی از مجازات، نشان‌دهنده اهمیت تقویت هویت فرهنگی لرستان و ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه است.

وی در ادامه افزود: این اقدام در چارچوب مواد قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس انجام شده و هدف اصلی آن تحقق عدالت ترمیمی و بازاجتماعی کردن محکومان از طریق مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه است.

هماهنگی با سیاست‌های تحولی قوه قضائیه

معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان تصریح کرد که چنین احکامی با روح قانون و سیاست‌های تحولی قوه قضائیه همخوانی دارد و تخصیص منابع مالی به خرید کتاب، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و تاریخ استان، موجب تقویت هویت فرهنگی و بومی لرستان می‌شود.

این رویکرد، علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع علمی و فرهنگی را نیز افزایش می‌دهد.

سهرابی خاطرنشان کرد که مشارکت محکومان در توسعه فرهنگی علاوه بر اصلاح فردی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

وی افزود که صدور چنین احکامی نشان‌دهنده تغییر نگرش دستگاه قضائی از تمرکز صرف بر جنبه کیفری به توجه ویژه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اصلاحی مجازات‌هاست و می‌تواند الگویی برای سایر شعب قضائی در کشور باشد.