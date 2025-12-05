  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

مدارس ابتدایی استان تهران مجازی شد

تهران- طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیر حضوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد عصر جمعه از تشکیل هشتمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: بنا بر گزارش تمامی اعضای کارگروه، تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

عباس نژاد با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ فعالیت مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

وی در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات دایر می‌باشد و دستگاه‌های دولتی با نظر مدیران می‌توانند به مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند.

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      24 0
      پاسخ
      فقط ابتدایی بقیه ریه ندارن ایا
    • GB ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      18 0
      پاسخ
      خوب یادگرفتید اداره جات رو تعطیل نمیکنید گیر دادید به طرح زوج و فرد از درب منزل برای جریمه و پول گرفتن مرحبا به اقای استاندار و دبیر کارگروه آفرین بهتون مدارس مقاطع دیگه ادم نیستن ؟ هواشناسی گفته فردا و یکشنبه تهران و 8 شهر دیگه الوده تر میشه بعد البرز مدارس تعطیل میشه و دانشگاه تهران فقط ابتدایی و مهدکودک ولی زوج و فرد از درب منزل اجرا میشه چون پول توشه اون مادر و پدر بدبختی که مدیر با دورکاری موافقت نمیکنه مهم نیست طرح زوج و فرد از درب منزل مهمه پول توشه پول
    • محمد IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      11 1
      پاسخ
      همه کار و کاسبی دارن الا کسانیکه با ماشین کار میکنن تاوان میدن
    • مجید پیری IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      17 2
      پاسخ
      آنفولانزا داره بیداد می‌کنه بچه های ما چه گناهی کردن که باید تو این شرایط برن مدرسه؟
    • چکار داری IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      14 0
      پاسخ
      چرا ابتدایی فقط؟؟
    • امیر IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      12 0
      پاسخ
      باور کنید بچه هامون حساسیت دارن با این آلودگی هنوز خوب نشدندسرفه میکنن چرا تعطیل نمیکنین جونشون مهمتره
    • سحر IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 1
      پاسخ
      مگه بچه ۱۳ساله ریه نداره مریض نمیشه که فقط ابتدایی تعطیل میکنید اونم وقتی می‌بینید وضعیت هوا رو چرا باجون بچه ها بازی میکنید آقای استاندار
    • IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 18
      پاسخ
      مدارس الکی و بیخود تعطیل میکنید مگه هوا امروز آلوده بود سومین هفته است که مدارس استان تهران تعطیل می‌کنند
    • ابوالفضل کریمی IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      10 2
      پاسخ
      مگه ما نفس نمی کشیم تعطیل نمی کنید اون از چهارشنبه ۱۲اذر تعطیل نمی کنید با شاخص 189الان فقط ابتدایی ها رو تعطیل می کنید کاش متوسطه اول و دوم هم تعطیل می کردید
    • زهرا احمدی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      پس چرا ملارد تعطیل نمیشه،خدا رو شکر امروز که قرمز و ناسالم گفتید
    • چیه ملارد ادم نبود تعطیل کنید IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      ملارد ادم نبود تعطیل کنید
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 1
      پاسخ
      بچه های دیگه چی آب شش دارن

