ماموستا رستمی: آگاهی و بصیرت، سپر امت اسلامی در برابر توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، ضمن تبریک هفته معلولان به جامعه توانخواهان استان کردستان، اظهار کرد: نام‌گذاری روز جهانی معلولان یادآور مسئولیت سنگین همگان در تحقق عدالت اجتماعی و ترویج فرهنگ احترام به توانمندی‌های این قشر است.

وی با تأکید بر لزوم افزایش حمایت از افراد دارای معلولیت و ضرورت توجه به قشر توانخواهان، افزود: مسئولان و آحاد مردم باید با درک جایگاه حقیقی این عزیزان، زمینه مشارکت بیشتر آنان را در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم کنند.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر در جهان اسلام گفت: برای مقابله با توطئه‌های پیچیده دشمنان، تقویت آگاهی عمومی و گسترش بصیرت دینی ضرورت دارد.

ماموستا رستمی تصریح کرد: اجرای عدالت اسلامی در همه ابعاد، از اصلی‌ترین نیازهای جوامع مسلمان است و تا زمانی که حق کارگر در موعد مقرر پرداخت نشود و نسبت به ضعفا در جهان بی‌توجهی شود، ترازوی حق و عدالت به تعادل واقعی نخواهد رسید.

امام جمعه سنندج گفت: مسئله مهم مسئولیت‌پذیری در ادارات و بدنه مدیریتی کشور است و نظارت و عدالت می‌تواند بر کنترل قیمت‌ها در بازار و رونق اقتصادی کمک کند.

لزوم توجه به ایجاد زیرساخت‌هاو کاهش تصادفات جاده‌ای

ماموستا رستمی عنوان کرد: توجه به ایجاد زیرساخت‌های راه می‌تواند تصادفات و خسارات جاده‌ای را کاهش دهد و تصادفات و مرگ و میر استان نتیجه بی‌مسئولیتی در این زمینه است.

وی با آرزوی تداوم امنیت و آرامش برای کشور گفت: از خداوند مسئلت داریم امت اسلامی را از تفرقه و اختلافات دور ساخته و مسیر وحدت، برادری و صلح را همواره در برابر ما گشوده نگه دارد.