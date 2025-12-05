به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علی رحمتینیا در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان طالقان با تبریک ۲۰ جمادیالثانی، سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، گفت: بانویی که خداوند او را «مبارکه» نامیده و قرآن کریم بهعنوان «کوثر» از او یادکرده، سرچشمه گسترش معارف الهی در جهان بوده است.
وی افزود: نسل پیامبر اکرم (ص) و یازده امام معصوم (ع) از طریق حضرت زهرا (س) امتدادیافته و صدها امامزاده بهواسطه این نسل پاک در جهان اسلام تأثیرگذار شدهاند.
امامجمعه طالقان با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با جمعی از بانوان، محورها و نکات مطرحشده در این دیدار را تشریح کرد و گفت: رهبر انقلاب درباره مقام حضرت زهرا (س)، جایگاه و حقوق زن در خانه و جامعه، اهمیت تربیت فرزند و کرامتی که اسلام برای زن قائل است توضیحات روشنی ارائه کردند.
رحمتینیا افزود: در مقابل، تمدن غربی بنام آزادی، زن را به ابزار لذتجویی مردان تبدیل کرده و شعارهایی نظیر «آزادی زن» فریب بزرگی برای بهرهکشی بیشتر از زنان است.
وی با اشاره به روند تاریخی بیحجابی در غرب گفت: ۲۰۰ سال پیش زنان در اروپا نیز حجاب داشتند و خبری از این حجم فساد نبود و امروز همان مسیر با شعارهای جذاب و ظاهراً فرهنگی در کشور ما دنبال میشود.
امامجمعه طالقان افزود: موضوع حجاب فقط چند تار مو نیست؛ از چند تار مو شروع میشود و به برهنگی ختم میشود.
رحمتینیا با ابراز نگرانی از وضعیت پوشش در جامعه، گفت: برخی صحنههایی که این روزها در سطح شهر دیده میشود، در شأن جامعه اسلامی نیست و حتی غیرمذهبیها را نیز نگران کرده است.
وی خطاب به مسئولان اظهار داشت: با رها کردن جامعه، کشف حجاب را فراگیر کردید؛ حالا فکری به حال برهنگی کنید.
امامجمعه طالقان با اشاره به سخنان اخیر رؤسای قوای مجریه و قضائیه درباره لزوم مقابله با بیعفتی، گفت: کدام قانون بدون اقدامات بازدارنده و قهری اجراشده است؟ نمیشود فقط توصیه کرد؛ همانطور که نمیتوان به دزدان فقط گفت دزدی نکنند.
