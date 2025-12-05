  1. استانها
رحمتی‌نیا: قانون بدون اقدامات بازدارنده و قهری اجرا نمی‌شود

طالقان - امام‌جمعه طالقان با اشاره به سخنان اخیر رؤسای قوای مجریه و قضائیه درباره لزوم مقابله با بی‌عفتی گفت: کدام قانون بدون اقدامات بازدارنده و قهری اجرا شده است لذا نمی‌شود فقط توصیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان طالقان با تبریک ۲۰ جمادی‌الثانی، سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، گفت: بانویی که خداوند او را «مبارکه» نامیده و قرآن کریم به‌عنوان «کوثر» از او یادکرده، سرچشمه گسترش معارف الهی در جهان بوده است.

وی افزود: نسل پیامبر اکرم (ص) و یازده امام معصوم (ع) از طریق حضرت زهرا (س) امتدادیافته و صدها امام‌زاده به‌واسطه این نسل پاک در جهان اسلام تأثیرگذار شده‌اند.

امام‌جمعه طالقان با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با جمعی از بانوان، محورها و نکات مطرح‌شده در این دیدار را تشریح کرد و گفت: رهبر انقلاب درباره مقام حضرت زهرا (س)، جایگاه و حقوق زن در خانه و جامعه، اهمیت تربیت فرزند و کرامتی که اسلام برای زن قائل است توضیحات روشنی ارائه کردند.

رحمتی‌نیا افزود: در مقابل، تمدن غربی بنام آزادی، زن را به ابزار لذت‌جویی مردان تبدیل کرده و شعارهایی نظیر «آزادی زن» فریب بزرگی برای بهره‌کشی بیشتر از زنان است.

وی با اشاره به روند تاریخی بی‌حجابی در غرب گفت: ۲۰۰ سال پیش زنان در اروپا نیز حجاب داشتند و خبری از این حجم فساد نبود و امروز همان مسیر با شعارهای جذاب و ظاهراً فرهنگی در کشور ما دنبال می‌شود.

امام‌جمعه طالقان افزود: موضوع حجاب فقط چند تار مو نیست؛ از چند تار مو شروع می‌شود و به برهنگی ختم می‌شود.

رحمتی‌نیا با ابراز نگرانی از وضعیت پوشش در جامعه، گفت: برخی صحنه‌هایی که این روزها در سطح شهر دیده می‌شود، در شأن جامعه اسلامی نیست و حتی غیرمذهبی‌ها را نیز نگران کرده است.

وی خطاب به مسئولان اظهار داشت: با رها کردن جامعه، کشف حجاب را فراگیر کردید؛ حالا فکری به حال برهنگی کنید.

امام‌جمعه طالقان با اشاره به سخنان اخیر رؤسای قوای مجریه و قضائیه درباره لزوم مقابله با بی‌عفتی، گفت: کدام قانون بدون اقدامات بازدارنده و قهری اجراشده است؟ نمی‌شود فقط توصیه کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان به دزدان فقط گفت دزدی نکنند.

