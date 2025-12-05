امام جمعه اهواز: نباید رفع مشکلات اقتصادی را برای مردم شرطی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: برخی مسئولان در زمینه کاهش آلودگی هوا کوتاهی می‌کنند، در حالی که امروز دغدغه اصلی مردم کاهش آلایندگی‌ها است.

وی با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو گفت: مطالبه رهبر معظم انقلاب از دانشجویان، خودسازی و تقویت بنیان‌های معنوی است. علم‌آموزی جهادی، فتح قله‌های دانش و دوری از سیاست‌زدگی نیز از دیگر انتظارات ایشان است.

خطیب جمعه اهواز خطاب به دانشجویان افزود: نقد منصفانه همراه با ارائه راه‌حل، از مطالبه تا سازندگی، امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم بیان کرد: همواره مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب از مسئولان توجه به معیشت مردم بوده است. نباید رفع مشکلات اقتصادی را برای مردم شرطی کرد؛ تنها ۱۰ درصد مشکلات به تحریم‌ها مربوط می‌شود اما ۹۰ درصد دیگر ناشی از سوءمدیریت است.

وی افزود: مسکن، ازدواج آسان، تسهیلات ازدواج و اشتغال از دغدغه‌های اصلی مردم و جوانان استان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در هفته آینده خبر داد و گفت: به پاس تکریم بانوان و مادران گرامی، اجتماع باشکوهی روز جمعه آینده از ساعت ۱۰ صبح در بیرون از مصلی مهدیه امام خمینی اهواز برگزار خواهد شد.

وی افزود: این هفته به احترام بانوان گرامی، جای آقایان و بانوان در صف خطبه‌های نماز جمعه تغییر می‌کند.