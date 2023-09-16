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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۷:۱۹

مراسم عزاداری بانوان فاطمی در اهواز برگزار شد

مراسم عزاداری بانوان فاطمی در اهواز برگزار شد

اهواز- مراسم عزاداری بانوان فاطمی با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه مراسم عزاداری بانوان فاطمی با حضور حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد و جمعی از بانوان شهرستان اهواز در مصلی مهدیه امام خمینی این شهرستان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در این مراسم گفت: در دین مبین اسلام بانوان جایگاهی بزرگ و رفیع دارند.

وی افزود: در طول تاریخ دین مبین اسلام شاهد حضور بانوان و زنان بزرگی هستیم که در راه خدمت و دفاع از دین تلاش و مجاهدت‌ها کردند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تاکید کرد: در جامعه اسلامی امروز بانوان ایران اسلامی در راه پیشرفت کشور حضوری پر رنگ دارند.

به گزارش مهر، در این مراسم شرکت کنندگان در رثای حصرت ثامن الحجج (ع) به عزاداری پرداختند.

کد مطلب 5886772

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