به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هند و روسیه پس از دیدار نخست وزیر و رئیس جمهور این دو کشور در دهلی نو بیانیه مشترکی درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: روسیه و هند خواستار خویشتنداری و احترام به حقوق بشر در خاورمیانه هستند و بر اهمیت حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران از طریق گفتگو تأکید می‌کنند.

در ادامه این بیانیه تأکید شد: روسیه و هند به تلاش خود برای صلح و ثبات جهانی، نه تنها در آسیا، بلکه در جهانی چندقطبی نیز ادامه خواهند داد. دو کشور بر تعهد خود به صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید می‌کنند و خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیرنظامیان هستند.

روسیه و هند نگرانی خود را درباره وضعیت انسانی در نوار غزه ابراز و بر اهمیت تقویت توافقات صلح برای پایان دادن به درگیری‌ها در این باریکه تأکید کردند.

روسیه و هند همچنین بازنگری کامل در ساختار شورای امنیت سازمان ملل را خواستار شدند و روسیه حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.